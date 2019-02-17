شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يمحو جميع مكاسبه – تحليل صباحي – 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم زين السعودية (7030) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد ارتفاعه خلالها ليسجل أعلى سعر له عند 9.61 ، ليرتد منه انخفاضاً ويمحو جميع مكاسبه ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.18 ، طيلة ثبات الدعم 9.04 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.04 ومستوى المقاومة 10.00 .

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