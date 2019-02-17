«أبوظبي الإسلامي»: لا دمج أو استحواذ في الوقت الراهن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أوضح «مصرف أبوظبي الإسلامي» أنه في دراسة دائمة للفرص الموجودة في السوق والتي من شأنها التعزيز من قاعدة عملائه ومن حصته السوقية.

وبشأن ما نشرته «بلومبيرج» عن قيام المصرف بالتفاوض على عملية دمج أو استحواذ مع مصارف أخرى في الدولة، أكد المصرف أنه في الوقت الراهن ليس هناك أي عملية دمج أو استحواذ مع مصرف آخر، مشيراً إلى الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإفصاح.

يذكر أن بنكي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» قد أقرا الاندماج ومن ثم الاستحواذ على مصرف «الهلال» الذي سيبقي عملياته التشغيلية تحت علامة «الهلال».