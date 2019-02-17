شكرا لقرائتكم خبر عن «مِراس» تثري سياحة دبي ب 3611 غرفة في 17 فندقاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ساهمت «مِراس» في إثراء المعروض الفندقي في دبي، من خلال محفظتها الراقية المتنوعة والتي تتكون من 3611 غرفة في 17 فندقاً ومنتجعاً قيد التشغيل. وتحرص الشركة على أن يتميز كل واحد من مشاريعها بموقع استراتيجي وتصميم معماري لافت بما يجعله خياراً مفضلاً للشركاء ومحط إعجاب وإقبال كبيرين من السكان والسياح على حد سواء.

تقدم «مِراس» لأول مرة في المنطقة، 3 فنادق ومنتجعات متفردة في «بلوواترز»، «سيزرز بالاس بلوواترز دبي» و«ذا ريزيدنسز في سيزرز بلوواترز دبي» ومنتجع «سيزرز بلوواترز دبي».

أما منتجع بولجري دبي فشُيد على جزيرة خليج جميرا الحصرية والتي تأخذ شكل فرس النهر. وتضم محفظة الشركة أيضاً، «نيكاي بيتش ريزروت أند سبا» ولافيل سيتي ووك دبي، وفندق زعبيل هاوس السيف وفندق زعبيل هاوس ميني وغيرها من الفنادق التي تشكل إضافة نوعية لسياحة دبي.

تزاول مِراس نشاطها انطلاقاً من رؤية تهدف إلى إنشاء محفظة قوية من المنتجات. وقد ساهمت مشاريع مِراس في إثراء الأفق العمراني لإمارة دبي من خلال توفير مفاهيم شاملة وفريدة تجمع بين مرافق السكن والعمل والترفيه في آن معاً. وتحرص الشركة على أن يتميز كل واحد من مشاريعها بموقع استراتيجي وتصميم معماري لافت بما يجعله خياراً مفضلاً للشركاء ومحط إعجاب وإقبال كبيرين من السكان والسياح على حد سواء.

تقدم «مِراس» لأول مرة في المنطقة، 3 فنادق ومنتجعات متفردة في «بلوواترز»، هي «سيزرز بالاس بلوواترز دبي»، «ذا ريزيدنسز في سيزرز بلوواترز دبي» و«سيزرز ريزوت بلوواترز دبي»، التي توفر تجارب ضيافة من فئة الخمس نجوم وتضم 495 غرفة فخمة و80 شقة فندقية، ومسرح «ذا روتندا» الذي يتسع ل 500 مقعد من جهة، ومركز المؤتمرات الدولي من الناحية المقابلة «سيزرز فوروم». وتكتمل عروض الضيافة الفخمة مع نادي «كوف بيتش دبي» وشاطئ خاص مذهل.

ويعدّ فندق «سيزرز بالاس بلوواترز دبي» الحصري الذي يضم 194 غرفة، ثاني فنادق «سيزرز بالاس» في العالم، ويتميز بحوض سباحة خارجي، ومنتجع صحي، ومركز لياقة يوفر إطلالات مذهلة على «عين دبي»، بالإضافة إلى ستة مطاعم بتصاميم لافتة.

وتضم «ذا ريزيدنسز في سيزرز بلوواترز دبي» 80 شقة فندقية فاخرة تتيح أسلوب حياة عصرياً. بينما يضم منتجع «سيزرز بلوواترز دبي» 301 غرفة، وحوضي سباحة خارجيين، وستة مطاعم فريدة، وثلاث غرف اجتماعات مزودة بخدمات الأعمال، وصالة لإقامة والفعاليات مساحتها 750 متراً مربعة.

وجهة سياحية عالمية

أنشئت «بلوواتزر» وفقاً لمعايير «مِراس» العالمية المتميزة، من حيث الحجم وروعة التصميم وفرادة اللمسات الجمالية، لتضفي على دبي مزيداً من المزايا التنافسية بين المدن العالمية الشهيرة. وإضافة لعجلة «عين دبي»، توفر «بلوواترز» مجمّعاً سكنياً شاملاً يتميز بخياراته المتنوعة من المتاجر والمطاعم وتجارب الضيافة التي تجعل من الجزيرة وجهة سياحية رائدة، ومقصداً مفضلاً للعيش والعمل والترفيه.

نيكاي بيتش ريزروت

يضم «نيكاي بيتش ريزروت اند سبا» 132 مفتاحاً لعدد 117 غرفة وجناحاً و15 فيلا مزودة بحمامات سباحة خاصة، بالإضافة إلى 63 شقة فندقية. ويتميز المنتجع بموقعه في جزيرة لؤلؤة جميرا، حيث إنه المكان الأمثل لسهولة الوصول إلى مراكز التسوق في دبي، ومناطق الجذب السياحية، والمناطق التجارية الرئيسية في المدينة، وسهولة الوصول إلى منطقة داون تاون دبي، التي تبعد 14 كيلومترًا عن مطار دبي الدولي. ويوجد بالمنتجع أحدث قاعات الاجتماعات والأماكن الخارجية الرحبة ذات الإطلالة المميزة على الخليج العربي.

فندق وأجنحة لافيل سيتي ووك دبي

يندرج فندق وأجنحة لافيل الفاخر تحت راية فنادق أوتوجراف كوليكشن التي هي محفظة ماريوت الدولية للفنادق المستقلة الفريدة من نوعها.

يجمع هذا الفندق بين الأناقة اللافتة والفخامة المترفة ويتميز بعدم شموخه مثل ناطحات السحاب التي ترتفع عالياً، وبأجواء فريدة من نوعها تبعث على الاسترخاء في قلب المدينة. هو فندق أنيق ذو هندسة معمارية مذهلة، وتكثر فيه المساحات المفتوحة، ليضمن لكل من يزوره أو يختار الإقامة فيه الظروف المؤاتية والمثالية للقاء الأصدقاء أو الاستمتاع بكل بساطة بالهدوء وتنفس الصعداء.

ويضم الفندق 77 غرفة و11 جناحاً و68 شقة وكلها فسيحة وتعكس بسلاسة مطلقة الفخامة العمرانية من خلال الديكور الرائع المتمثل بأثاث مميز ولمسات فنية عصرية. تتميز الغرف والشقق أيضاً بحمامات رخامية وحوض استحمام مستقل ودش، وهكذا تضمن إمكانية الاسترخاء والعناية بالنفس بأناقة لافتة. أما السمة الأبرز في الفندق فهي جناح لافيل الفسيح الذي يغطي مساحة 180 متراً مربعاً مع غرفة معيشة وغرفة طعام خاصة مثالية لاستقبال الضيوف وشرفة مطلة على أجمل منظر لأفق دبي المبهر.

كما يضم الفندق ثلاثة مطاعم إلى جانب مقهى في الردهة واستراحة على السطح بحيث توفّر كل وجهة تجارب اجتماعية وعملية تلبي مختلف الاحتياجات وتناسب كافة الحالات المزاجية. لكل مطعم باستثناء لوك آب مدخله الخاص وكل واحد يتصل مباشرة بباحة الفندق التي تقدم للضيف واحة عصرية ومنطقة خارجية فريدة من نوعها للاستمتاع بالطعام في الهواء المنعش في أحضان مدينة دبي الساحرة.

زعبيل هاوس ميني

يقع فندق زعبيل هاوس ميني على مقربة من فندق زعبيل هاوس السيف، ويتمتع بتصاميم راقية تخلو من التكلف. ويعد الفندق خياراً مثالياً للمسافرين الراغبين باستكشاف مدينة دبي انطلاقاً من مكان مريح يعودون إليه للاسترخاء. ويضم الفندق 150 غرفة صغيرة Pocket rooms صممت كل منها بعناية لتمنح مساحة فسيحة ومضاءة على أكمل وجه.

زعبيل هاوس السيف.. 190 غرفة وجناحاً

يقع فندق زعبيل هاوس السيف في منطقة السيف على الضفة الجنوبية لخور دبي الشهير على مقربة من حي الفهيدي التاريخي، حيث يتكون من 181 غرفة من فئة (Popular) (تضم 20 غرفة مزدوجة و3 غرف) و10 غرفة من فئة (Plush) و9 أجنحة متميزة.

يقع الفندق المصمم بعناية فائقة في منطقة السيف الجديدة بدبي. ويجسد في تصاميمه الفريدة ثراء الإمارة وعراقة تاريخها وبيئتها العصرية، إذ يمنح زواره فرصة تجربة كرم الضيافة العربية، ويعد أول فنادق العلامة الفندقية الجديدة «زعبيل هاوس» التي تتميز بالرقي والبساطة.

ويحتضن الفندق 200 غرفة مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات المسافرين عشاق الاستكشاف والمفعمين بالحيوية، الباحثين عن منظور جديد للتعرف على المدينة، إضافة إلى مجموعة من مزايا الراحة ليبدؤوا يومهم بها وينهونه فيها.

يقدم الفندق خدمات أساسية رائعة وإضافات استثنائية في بيئة تجمع بين الرقي والبساطة، وهي عناصر تتجلى في مطاعمه ومقاهيه الأربعة: «نيون» و«سكافوس» و«تشابترز» و«سول سكاي بار».

«بولغري دبي» يستحضر سحر أرياف البحر المتوسط

يعد منتجع بولغري في دبي «واحة حضرية» تولت تطويرها «مِراس»، شُيد المنتجع حصرياً على جزيرة خليج جميرا التي صنعها الإنسان على شكل فرس النهر، والتي يربطها بوسط مدينة دبي جسر يبلغ طوله 300 متر. تمّ تصميم هذا المنتجع حتى يصبح الوجهة الأكثر تفضيلاً لدى زوار يتطلعون إلى ملاذٍ في هذه الجزيرة يختلون فيه مع أنفسهم وينعمون بإحساس العيش في منزل شخصي. وهو، مع ذلك، يبقى على مقربة من قلب المدينة المفعمة بالحيوية ومن معالمها الحضارية الجاذبة.

وكما هي حال فنادق ومنتجعات بولغري قاطبة، أخذت شركة أنطونيو شيتريو باتريشيا فييل الإيطالية الشهيرة للهندسة والتصاميم المعمارية على عاتقها تصميم منتجع بولغري في دبي انطلاقاً من رؤيتها لمرافق الفندق الداخلية والخارجية. يأتي هذا في سياق عملية مماثلة لابتكار إحدى مجوهرات بولغري الراقية التي تقوم على مزاوجة مواد أولية نادرة وفقاً لألوانها وملمسها وقوامها لتخلق الشركة منها تشكيلات وتكوينات ذات جمال أزلي لا تأثير للزمن فيه. ومع أن تصاميم المنتجع قد اشتملت على أحواض سباحة وحدائق مضاءة مشابهة لمعالم قرية إيطالية ساحلية تقليدية، فقد امتزجت فيه مناظر البحر الأبيض المتوسط المألوفة مع بيئات شواطئ الخليج العربي وأجوائها.

ويعد منتجع بولغري دبي، الذي يشغل أرضاً مساحتها 1.4 مليون قدم مربعة، الإنجاز الأول من نوعه بالنسبة لدار بولغري، سواء من حيث ضخامته ومدياته، والذي يستحضر سحر أرياف البحر المتوسط. والمجمع في مجمله يضم مبنى المنتجع الذي ترتبط به ستة مبان سكنية تضم 173 شقة تطل على البحر، و 15 داراً خاصة، و«نادي الشاطئ»، وأول ناد للمرسى واليخوت تقيمه بولغري على الإطلاق.

ويشتمل المنتجع على 101 غرفة وجناح إضافة إلى 20 فيلا فندقية جرى تأثيثها جميعاً بقطع فاخرة بأعلى مستويات الجودة تعود لأرقى ماركات الأثاث الإيطالية مثل: «ماكسالتو Maxalto» و«فلوس Flos» و«فيكسفورم Fexform» وغيرها، في تعبير واضح عن جودة المنتجات الموسومة بعبارة «صنع في إيطاليا». وتتميز غرف المنتجع وأجنحته بإطلالات على مدّ العين والنظر على أفق دبي أو مياه الخليج العربي التي تأسر الألباب، فضلاً عن الشرفات الواسعة التي تكفل لضيوف المنتجع الاستمتاع حقاً بهذه المشاهد المذهلة.