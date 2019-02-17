شكرا لقرائتكم خبر عن 620 ألف درهم صافي ربح «سلامة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» أرباحاً صافية 620 ألف درهم خلال 2018 مقارنة مع 37.5 مليون درهم 2017. وقفزت إيرادات الشركة إلى 1.06 مليار درهم، مقارنة مع 808.6 مليون درهم.

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