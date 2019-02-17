شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حفارات النفط في أمريكا لثاني أسبوع على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة لثاني أسبوع على التوالي وسط مخاوف من أن إمدادات الخام ستفوق بكثير الطلب العالمي مع استمرار ارتفاع الانتاج الأمريكي إلى مستويات قياسية.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أول أمس الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أضافت ثلاثة حفارات في الأسبوع المنتهي في 15 فبراير شباط ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 857.
وما زال عدد الحفارات النفطية في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلاً، أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 798 بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام. ووفقاً لبيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1051. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز . (رويترز)
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