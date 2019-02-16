شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقاء السيسى وميركل.. 10 معلومات عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع المباحثات الثنائية التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، وكذلك لقاءات الرئيس مع كبرى الشركات هناك، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، يقدم ”الخليج 365” أهم 10 معلومات عن العلاقات التجارية والاقتصادية بين القاهرة وبرلين: 46.1 مليون دولار قيمة الاستثمارات المصرية فى ألمانيا 4.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 2018 5.8 مليار يورو حجم التبادل التجارى فى 2017 قياسا على 5.3 مليار فى 2016 114 مليون دولار قيمة استثمارات ألمانيا فى القطاع السياحى بمصر 1048 عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المصرى حتى يوليو 2017 34.5 مليون دولار قيمة استثمارات ألمانيا بالقطاع الزراعى بمصر فى 33 شركة 414.337 مليون دولار واردات مصر من المركبات خلال أول 7 أشهر من 2018 416.772 مليون دولار قيمة صادرات مصر لألمانيا من يناير إلى يوليو 2018 21.3 مليون دولار قيمة الاستثمار الألمانى فى مصر بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستمر مصر فى ألمانيا بقطاعات الأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة

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