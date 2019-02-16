المترو: آخر قطار من محطة المرج القديمة 11 مساء.. غدا

نبيل بدر أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أن آخر قطار من محطة المرج القديمة سيقوم في الساعة 11 مساءً، غدًا الأحد فقط، على أن يتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل. جاء ذلك بسبب أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بازدواج المسافة بين محطة المرج الجديدة والمرج القديمة.

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