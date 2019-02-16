مميش يتجه إلى موسكو غدًا لإنهاء مفاوضات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية

يغادر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القاهرة صباح غدٍ الأحد، فى طريقه إلى روسيا الاتحادية، على رأس وفد رفيع المستوى من الهيئة، لإنهاء المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد.

وأعلن الفريق مهاب مميش، أن المفاوضات مع الجانب الروسى على مدار الفترة الماضية جاءت بنتائج مثمرة، أعقبها التوقيع على الاتفاقية الإطارية لإنشاء المنطقة فى مايو 2018 بموسكو خلال أعمال الدورة ال 11 للجنة الحكومية المشتركة .

وأضاف مميش، أن دعم القيادة السياسية للبلدين فى هذا الأمر، انعكس بشكل إيجابى على المفاوضات التى تجريها الهيئة الاقتصادية والمطور الصناعى الروسي، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين البلدين لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد.

وقال الفريق مميش، أن الزيارة تستغرق 4 أيام تتضمن زيارة وفد الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة دوبنا الروسية، والتعرف على خبرات الجانب الروسى فى إدارة هذه المناطق، فضلا عن إجراء لقاءات ثنائية بين الجانبين حول المنطقة الصناعية الروسية ولقاءات مع كبرى المستثمرين الروس.

وأشار مميش، إلى دعوة محافظ سان بطرسبرج لزيارة المحافظة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بها وميناء سان بطرسبرج، للتعرف على مجالات التعاون مع الهيئة، بجانب عقد لقاءات مع وزير الصناعة والتجارة الروسى ونائبه لمناقشة آليات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد على مساحة 5.25كم٢ باستثمارات نحو7 مليارات دولار، وكذلك اللقاء مع رئيس مركز الصادرات الروسي.

كما يتضمن جدول الزيارة، لقاءات مع كبرى الشركات المؤهلة للدخول فى الشراكة مع المنطقة الصناعية، وعقد ورش عمل ثنائية مع الهيئة الاقتصادية والجانب الروسى، لتقديم عرضا شاملا حول الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمزايا والخدمات المقدمة للمستثمرين.

يحضر اللقاءات الثنائية بين الجانبين السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة روسيا ومسئولين من مركز الصادرات الروسى.

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