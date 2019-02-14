شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسمنت الوطنية» تتحول للربحية ب 26.2 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت شركة الأسمنت الوطنية للربحية خلال العام 2018، بعدما سجلت أرباحاً صافية 26.25 مليون درهم، مقارنة مع خسائر 125 مليون درهم في العام 2017. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 226.3 مليون درهم، مقارنة مع 204.8 مليون درهم في 2017.

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