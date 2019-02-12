الان تتابع «تانيا للمياه» وسابك الأفضل خليجياً والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبد المجيد بن طالب:

حازت شركة تانيا للمياه على المركز الأول كأفضل شركة سعودية من بين عشر شركات على مستوى الخليج العربي، وذلك في مسابقة جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة لعام ٢٠١٨.

وكانت الغرفة قد نظمت حفلها الختامي الأربعاء الماضي تحت رعاية ولي عهد الشارقة سمو الشيخ ⁧‫عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي.

⁩ وكانت المنافسة شديدة حيث تنافست فيها شركات كبرى لمدة تسعة أشهر من التصفيات تخللتها زيارات متكررة للتقييم، وكانت تانيا وسابك من ضمن الشركات السعودية المنافسة حيث صُنفت من أفضل عشر منشآت على مستوى الخليج العربي.