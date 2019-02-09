شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني» تعيد شراء أسهم ب 910 ملايين دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «سوني» أنها تعتزم تنفيذ عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليار ين (910 ملايين دولار) في مسعى منها لمساعدة أسهمها على التعافي.
وقالت شركة التكنولوجيا اليابانية في بيان أمس الجمعة: إنها تخطط لإعادة شراء 30 مليون سهم كحد أقصى ما يعادل 2.36% من إجمالي الأسهم المصدرة باستثناء أسهم الخزينة.
وأضاف البيان أن عملية إعادة الشراء ستبدأ في 12 فبراير/شباط الجاري وحتى 22 مارس/آذار المقبل، وذكرت الشركة أن القرار جاء نتيجة للزيادة المستمرة لقيمة الشركة وتوفير التوزيعات بشكل أساسي، ليكون ذلك بمثابة مكافأة للمساهمين.
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