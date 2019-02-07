شكرا لقرائتكم خبر عن ما تأثير "أمازون" على صناعة الإعلانات على مستوى العالم؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في 24 ساعة فقط، خسرت شركات الإعلانات الكبرى اكثر من خمسة مليارات دولار، وألقى محللون باللوم على شركة "أمازون دوت كوم" بسبب زيادة انخراطها في هذه الصناعة.



ووفقاً لتقرير نشرته "بلومبرج"، فإن أبرز شركات الإعلانات الكبرى تعرضت لخسائر فادحة بعد إعلان إحدى الشركات الأمريكية وتسمى "بابليسيز جروب" عن تراجع مبيعاتها في الربع السنوي الرابع مما دفع سهمها للانخفاض أمس بأكثر من 15%.



وعلى أثر ذلك، تعرضت أسهم شركات في صناعة الإعلانات لخسائر وصلت إلى 9% حيث ذكر محللون أنه على غرار "بابليسيز"، ربما تتعرض شركات اخرى منافسة مثل "دبليو بي بي" و"أومنيكوم جروب" و"دنتسو" لتراجع في المبيعات في الىونة الأخيرة.



وأفاد المحلل "نيل كامبلينج" أن شركات السلع الاستهلاكية ربما تعمل مع أكثر من 25 وكالة إعلانية عالمية، ويبدو ذلك غير كافٍ لاسيما في السوق الأمريكي.



وأضاف "كامبلينج" أنه اطلع على بيانات شركات إعلانية كبرى أظهرت ان "أمازون" تستحوذ على الكثير في هذه الصناعة وتعرض علامات تجارية بشكل إبداعي وتربط العملاء مباشرة مع المستهلكين.



واشار إلى أن "أمازون" تحقق إيرادات بشكل متسارع من الإعلانات نتيجة طرح المزيد من المنتجات والعلامات التجارية الشهيرة التي تجذب أهم المعلنين.