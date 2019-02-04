«بارسيلو» الإسبانية تدير فندق «ديوكس» دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «سيفن تايدز» عن اختيارها لمجموعة فنادق «بارسيلو» لتصبح المشغل الجديد لفندق «ديوكس دبي» من فئة الخمس نجوم، والذي يقع في الجزء الغربي من نخلة جميرا، ويضم 279 غرفة بما في ذلك 64 جناحاً وطابق «الدوقة» المخصص للسيدات فقط بالإضافة إلى 287 شقة فندقية مفروشة بالكامل.

وبموجب ذلك، سيأخذ الفندق اسماً جديداً ليصبح «ديوكس دبي- رويال هايدواي» وسيصبح أول فندق في المنطقة يحمل اسم علامة منتجعات وفنادق «رويال هايدواي».

وتم توقيع هذه الاتفاقية يوم 26 يناير/‏كانون الثاني الماضي في دبي بين كل من عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز وخايمي بوكسو، المدير التنفيذي للتطوير في مجموعة فنادق بارسيلو وبحضور غلام أمارسي، الرئيس التنفيذي لشركة بارسيلو الخليج، الشريك في مجموعة فنادق بارسيلو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: تم تعيين مجموعة فنادق بارسيلو لإدارة فندق ديوكس دبي، نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع الضيافة والديناميكية والمرونة التي تتميز بها، حيث تدير 249 فندقاً في 22 دولة حول العالم.

وقال خايمي بوكسو، المدير التنفيذي للتطوير في مجموعة فنادق بارسيلو: إن شراكتنا مع سيفن تايدز تعزز استراتيجيتنا للنمو لتوسيع نطاق أعمالنا في جميع أنحاء دولة الإمارات خصوصاً وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً على مدى السنوات الخمس المقبلة.