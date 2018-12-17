كاوست تدشن أول مركز لصناعة وتطوير اللقاحات بالشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ جدة

دشنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس، المركز السعودي للقاحات البروتينات العلاجية لصناعة وتطوير اللقاحات، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بحضور وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس أمناء الجامعة المهندس خالد الفالح والشركاء في المشروع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتجمعات الصناعية وشركة تطوير المنتجات البحثية «RPDC» والشركة السعودية للقاحات «SaudiVax».

وسيساهم المركز في إنتاج لقاحات ستكون خط الدفاع الأول ضد أخطار الأوبئة في المملكة، مثل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «MERS-CoV».

ويعد المركز الذي يقع في مجمع أبحاث جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، مقرا لشركات محلية وعالمية رائدة في مجالات البحث والتطوير وتجسيد اختيارهم لـ «كاوست» التي ستدفع عجلة الصناعة القائمة على البحث العلمي قدما.

قاعدة ابتكارية

وأكد رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» توني تشان، أن مجمع أبحاث وتقنية جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية قاعدة ابتكارية لـ 28 شركة، بما فيها شركات ناشئة وشركات متعددة الجنسيات، ويوفر للشركاء إمكانية الوصول إلى مرافق ومختبرات الجامعة المتطورة وفرصة التعاون مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة، مشيدا بتعزيز وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للمشروع المشترك من خلال برنامج التجمعات الصناعية، بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وسيتم تشغيل المركز من قبل خريجين سعوديين متخصصين في مجالات العلوم والتقنية، وسيكون منصة تدريب لأولئك المتخصصين في مجال الصناعة الصيدلانية الحيوية.

منصة وطنية

ونوه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود، بأهمية هذا المشروع الوطني للمملكة وحرص المدينة على دعم إنشاء منصة وطنية عالمية للبحوث والابتكارات الصيدلانية، على أمل تطوير الاكتشافات البحثية إلى أدوية بيولوجية يمكن اختبارها في التجارب السريرية وتصنيعها في منتجات قابلة للتسويق.

توطين الدواء

من جانبه أشار رئيس برنامج التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري إلى أن الاتفاقية ستؤسس بمشيئة الله الدعائم الأساسية لتوطين الصناعات الدوائية المتطورة ودعم برامج تدريب الأيدي السعودية المتخصصة، لما في توطين هذه الصناعة من أهمية اقتصادية وصحية واجتماعية ليس للمملكة فحسب بل للمنطقة والعالم الإسلامي، فيما يتماشى مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المدعومة من وزير الصناعة المهندس خالد الفالح.