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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 16-12-2018 واستقرار العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار خلال تعاملات، اليوم الأحد الموافق 16-12-2018، أول أيام الأسبوع المصرفى، حالة الاستقرار التى يشهدها طوال الفترة الماضية، مسجلاً فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، حيث بلغ سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، و 17.88 جنيه للبيع، فيما اختلف السعر فى البنك التجارى الدولى مسجلاً، 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع.
وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار فى التعاملات الصباحية لليوم، كالتالى...
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.85 جنيه للشراء
17.97 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
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