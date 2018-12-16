سفير مصر بالنمسا: السيسي سيلتقى مع ممثلى 13 شركة خلال زيارته لـ فينيا

كتبت: شرين طه

قال السفير عمر عامر، سفير مصر فى النمسا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتقى خلال زيارته لفينيا، مع ممثلى 13 شركة ورجال الأعمال المصريين.

وأكد عامر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى النمسا و عقد الاجتماع مع الغرف التجارية النمساوية لفتح بوابة تعاون اقتصادي هام خاصا أنها مرتبطة باستضافة المنتدى الأوروبى الأفريقى.



وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية بمقر السفارة المصرية فى فيينا، إن هذه الزيارة هى أول زيارة للرئيس السيسى للنمسا، بل وأول زيارة رئاسية بين مصر والنمسا منذ أكثر من 11عاماً.