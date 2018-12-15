بالأسعار والصور| تخفيضات هائلة من "كارفور وأولاد رجب وكازيون" على ملابس الشتاء والأحذية: الجاكت بـ135 جنيها.. والسويت شيرت بـ69

كتب: ضياء السقا

أعلنت سلاسل فروع كارفور وأولاد رجب وكازيون ماركت، عن أضخم العروض والتخفيضات لشهر ديسمبر على الملابس الشتوية والأحذية والمفروشات.

وفيما يلي العروض:

عروض كارفور

أكدت إدارة كارفور أن العروض تستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بفروع الهايبر.

عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

عروض أولاد رجب

تستمر عروض أولاد رجب حتى 24 ديسمبر الجاري، بجميع الفروع.

يرجى العلم أن الفروع التى بها قسم للملابس والمفروشات فى فروع أولاد رجب هى كالتالى:

(المنصورة فرع قناه السويس- المنصورة فرع الاستاد - شرم الشيخ فرع الهضبه -بورتو السخنه - المطار - العبور شباب - اسيوط - مدينة نصرالحى الثامن - مدينه نصر الحى العاشر- المريوطية - جسر السويس - الاقصر - اكتوبر الحى الثامن - المعادى اللاسلكى - الهرم تقاطع ش الوفاء و الامل )

عروض كازيون

تخفيضات كازيون مستمرة حتى 24 ديسمبر.

عناوين فروع كازيون ماركت بالقاهرة والمحافظات:

القاهرة

مدينة نصر

- 4 شارع محمد مقلد متفرع من شارع مصطفي النحاس - بجوار كومبيو مول - مدينة نصر - القاهرة.

- 23 شارع عبد العزيز عيسي - بجوار معهد طلعت أحمد السيد الآزهري - المنطقة التاسعة - الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة.

- 82 شارع معز الدولة متفرع من شارع أبو داوود الظاهري - بجوار مستشفي التيسير - مدينة نصر - القاهرة.

- 7 ب شارع محمد مهدي عرفة - بجوار معمل المختبر - موقف الحى العاشر - مدينة نصر - القاهرة.

- قطعة 21 بلوك 28 شارع أحمد الزمر - المنطقة التاسعة - بجوار بنزينة بتروجاز - مدينة نصر - القاهرة.

- قطعة رقم 3 بلوك 11 - حي الواحة - مدينة نصر - القاهرة.

مصر الجديدة

- 161 شارع الحجاز - مصر الجديدة- - بجوار بنك QNB - مصر الجديدة - القاهرة.

سرايا القبة

- 8 شارع طومانباي - بجوار مدرسة القبة الثانوية العسكرية بنين - سرايا القبة - القاهرة.

حدائق الزيتون

- 33/45 شارع المسيرى موازي لشارع ترعة الجبل - بجوار مسجد نور الإسلام - حدائق الزيتون - القاهرة.

المطرية

- 414 شارع ترعة الجبل - أمام محطة مترو المطرية - المطرية - القاهرة.

حلمية الزيتون

- 346 شارع ترعة الجبل - برج الإيمان- أسفل كوبري الحلمية - حلمية الزيتون - القاهرة.

الزيتون

- 2 شارع محمد عبد الخالق متفرع من شارع سليم الأول - أمام مدرسة ابن خلدون - الزيتون - القاهرة.

-51 شارع نصوح - بجوار كنيسة العذراء- الزيتون - القاهرة.

- 148 شارع طومان باي - بالقرب من ميدان ابن الحكم - الزيتون - القاهرة.

- 258 شارع ترعة الجبل - أمام التوحيد والنور - الزيتون - القاهرة.

- 18 شارع دويدار - أمام أسماك سلطان - القاهرة

الظاهر

- 21 شارع السكاكيني - بجوار قصر السكاكيني - الظاهر - القاهرة.

شبرا

- 171 شارع أبو الفرج - بجوار بنزينة التعاون - شبرا - القاهرة.

- 3 شارع معمل الآلبان- أمام مسجد الفتح - الخلفاوي - شبرا - القاهرة.

- تقاطع شارع الوزير حسن مع شارع علي ابن أبي طالب متفرع من شارع شبرا - بجوار مستشفي الراعي الصالح - شبرا - القاهرة.

- 27 شارع مسرة متفرع من شارع شبرا - أمام كنيسة العذراء مريم - شبرا - القاهرة.

- 6 شارع ميدان الآفضل - شبرا - القاهرة.

- 4 شارع الكرارات أبو هاشم - بجوار معهد سنجر - شبرا - القاهرة.

العباسية

- 13 شارع أحمد سعيد - بجوار صيدلية البرج - العباسية - القاهرة.

عابدين

- 30 شارع الشيخ ريحان - بجوار وزراة الداخلية -عابدين - القاهرة.

عين شمس

- 56 أ شارع عين شمس الرئيسي - بجوار موبينيل - بالقرب من ويسترن يونيون - عين شمس - القاهرة.

- 79 شارع أحمد إسماعيل - عين شمس - القاهرة.

- 61 شارع أحمد عرابي - أمام مركز تدريب الخيالة - عين شمس - القاهرة.

- 17 أ شارع صعب صالح متفرع من شارع أحمد عصمت - بجوار بنزينة موبيل - عين شمس - القاهرة

- 15 شارع منشية التحرير - متفرع من شارع عين شمس - بجوار مطعم شيخ البلد - عين شمس القاهرة.

- 26 أ شارع غرب السكة - أمام محطة مترو عين شمس - عين شمس - القاهرة.

عزبة النخل

- 16 شارع مصطفي حافظ - أمام محطة مترو عزبة النخل - عزبة النخل الشرقية - القاهرة.

- 8 شارع محمد عطية متفرع من شارع جرجس - بالقرب من مدرسة الشمس الخاصة - عزبة النخل - القاهرة.

- 50 شارع ترعة التوفيقية - أمام مسجد أحمد أفندي - عزبة النخل الغربية - القاهرة.

المرج

- شارع الفاروق من شارع المرج الجديدة -أمام مدرسة الاورمان - المرج الجديدة - القاهرة.

- مؤسسة الزكاه - حوض السنتا - بجوار محطة الورشة - المرج - القاهرة

- قطعة رقم 246 من قطعة رقم 19 حوض كمال رقم 1 - كفر الشرفاء - بجوار مستشفي اليوم الواحد - مؤسسة الذكاه - المرج - القاهرة.

السلام

- 1 شارع محمد نصار متفرع من شارع جمال عبد الناصر - الحرفيين السلام - القاهرة.

العبور

- عمارة رقم 22006 قطعة أرض 21 منطقة ب / ج - بجوار مطعم كنتاكي - منطقة إسكان الشباب - - العبور - القاهرة.

المنيل

- 13 عبد العزيز الدريني متفرع من شارع سمير سيد أحمد - بالقرب من مدرسة منيل لغات - خلف أيس كريم لارين - منيل الروضة – القاهرة.

المعادي

- 13 شارع المشتل كورنيش النيل - بجانب توكيل اودي - المعادي - القاهرة.

- 220 أ شارع الجزائر - أمام مونجيني - المعادي - القاهرة.

- 1 شارع الملكة فريدة قطعة 6 - مدينة المعراج – عمارة الفجر - المعادي - القاهرة.

البساتين

- 67 شارع البساتين العمومي - بجانب البان التهامي - البساتين - القاهرة.

السيدة زينب

- 191 شارع بورسعيد حارة جنينة لاظ - خلف دار الهلال - السيدة زينب - القاهرة.

حلوان

- 20 شارع عبد الرحمن متفرع من شارع رستم - بجوار معرض سيارات سيدون - حلوان - القاهرة.

- 51 / ح شارع ثابت - حلوان - القاهرة.

- 38 شارع محمد سيد أحمد - أمام شركة كهرباء حلوان - بجوار صيدلية العزبي - حلوان - القاهرة.

- 7 شارع يوسف يوسف - بجوار مدرسة زين العابدين التجريبية للغات - حلوان الشرقية - القاهرة.

الجيزة

6 اكتوبر

- عمارة رقم 198الحى الاول المجاورة الثانية بعد معهد الفنون التطبيقيه وامام صيدليه ابو على - 6 اكتوبر - الجيزة

- عمارة رقم 691/690 المجاورة الثالثة امام المعهد الهندسى ومكتب بريد الثالث – الحى الثالث - 6 اكتوبر - الجيزة

- القطعة رقم 26/6 متفرع من محور الكافروى خلف سنتر منهاتن -الحى الثانى المجاورة السادسة - 6 اكتوبر - الجيزة

- شارع فندق بون فى / قطعة1 - بلوك 1 بجانب صيدليه ناردين -المجاورة الاولى - مدينه الفردوس -6 اكتوبر - الجيزة

- قطعة 925 ثانى شمال بعد مستشفى الصفوة - المجاورة الخامسه - الحى الاول - 6 اكتوبر - الجيزة

- شارع 12 قطعة رقم 212 امام مدرسة بدر تايجرز -المجاورة الثانيه - الحى الخامس - 6 اكتوبر - الجيزة

- قطعة رقم1379 الشارع المقابل لمسجد الخلفاء الراشدين بعد مسجد عماد راغب - المجاورة السادسه --- الحى الرابع - 6 اكتوبر - الجيزة

- القطعة رقم 1636 امام مركز الفيروز المجاورة السابعه - الحى الثالث- 6 اكتوبر - الجيزة

الشيخ زايد

- عمارة رقم 12 مطلع الحى الحادى عشر - المجاورة الثانية – عمارات التعاونيات – الشيخ زايد - الجيزة

- مبنى رقم 10 - مشروع الممشى - منطقة الخدمات - بيفرلى هيلز - الشيخ زايد - الجيزة

بولاق الدكرور

- 1 شارع الشحايته ترعه عبد العال ( 2 سابقا) متفرع من شارع العشرين - بولاق الدكرور - الجيزة

البراجيل

- 1 شارع سيد مرسى - امتداد أحمد عرابى امام بنزينه التعاون - البراجيل - الجيزة

الوراق

- 1 شارع كورنيش النيل متفرع من شارع بنى سويف برج المروة امام مصنع ايديتا الوراق - الجيزة

- 1 شارع الجيش وراق الحضر - امام مدرسة الوسيمى وبجانب مصنع الكراسى - الوراق - الجيزة

امبابه

- 2 شارع بشرى ميخائيل - شارع الاقصر بجانب مصنع الخشب - امبابه - الجيزة

شارع المسابك متفرع من شارع العروبه - عزبه المفتى - امبابه - الجيزة

1 شارع سمير الصناديلى - امتداد شارع الوحدة - بجانب التوحيد و النور الجديد - الوحدة - إمبابة

العمرانية

- 2 شارع فاطمة رشدى متفرع من شارع خاتم المرسلين بجوار بنزينه الريان - العمرانية - الجيزة

- 21 شارع وجيه الدكرورى بجوار الادارة التعليميه - العمرانيه - الجيزة

- برج الجوهرة - شارع العروبة بعد عز الدين عمر قبل شارع الصرف بجوار قهوة المحروسه - عمرانية هرم - الجيزة

- 3 شارع الدكتور فؤاد سعيد - برج المصطفى بجوار بنزينه التعاون - العمرانيه - الجيزة

الحوامديه

- 84 شارع النزهه - برج حامد احسان بجوار مسجد الرضا - الحوامديه - الجيزة

- 2 شارع طراد النيل - برج الرضوى خلف مجلس مدينه الحوامديه امام مدرسه الحوامديه الحديثة - الحوامدية - الجيزة



- 4 شارع النادى متفرع من شارع الصنديلى بجوار بنك مصر وشركة بيع المصنوعات - ميدان الجيزة - الجيزة

المهندسين

- 111 شارع العلمين بجوار مستشفى الحياه امام القنصليه الاماراتيه من مدينة الطلبه شارع السودان - المهندسين - الجيزة

- 17 شارع الحسن متفرع من شارع المروة امام محطة اوتوبيس بولاق - شارع السودان - الجيزة

- 22 شارع السد العالى متفرع من سليمان جوهر بجانب ميدان فينى الدقى - الجيزة

- 30 شارع عمر طوسون متفرع من شارع عرابى امام معهد القلب - المهندسين - الجيزة

- 51 شارع الرشيد - عمارة الجنيدى متفرع من شارع احمد عرابى - المهندسين - الجيزة

- 4 شارع السالولى من شارع مراد امام متحف محمود مختار امام مجلس الدوله - الدقى - الجيزة

- 3 شارع طهران مصدق بجوار محطة جاز وشركة ارامكس - الدقى - الجيزة

- 20 شارع جمال سالم متفرع من شارع مصدق على ناصيته راديوشاك - الدقى - الجيزة

- 188 شارع السودان بجوار سلم ارض اللواء وصيدليه اللواء - شارع السودان - الجيزة

- 72 شارع الزهراء متفرع من شارع المروة امام محطة اوتوبيس بولاق - شارع السودان - الجيزة

فيصل - الهرم

- 6 شارع هنيدى متفرع من شارع الهرم امام جامع السلام بشارع الهرم العمومى - الجيزة

- 6 شارع كامل عودة - سبيل الله بجوار كشرى العمدة - الطلبية - الهرم - الجيزة

- 6 شارع سيد كرم-ميدان الساعة -المنشيه-فيصل - الجيزة

- 14 شارع حسن محمد متفرع من شارع فيصل وشارع الهرم امام فطاطرى السروجى- فيصل /العمرانية - الجيزة

- 13 مكرر شارع سهل حمزة متفرع من شارع فيصل -ناصيه بنزينه موبيل - فيصل - الجيزة

شارع كعابيش امام الشيشينى برج بسمله بجوار محل موبايلات دويتو فون - الجيزة

- 54 شارع ترسا امام التوحيد و النور ناصية عز الدين عمر -هرم – الجيزة

- 79 شارع الثلاثينى تقاطع الثلاثينى مع الصرف امام كافيه وادى الملوك-الهرم-الجيزة

- شارع مصرف الليبينى بجوار مركز كرداسه – كرداسة - الجيزة

- 6 شارع محمود رمضان متفرع من شارع المحطة بجوار صرافه كروان ومكرونة الانسجام - فيصل - الجيزة

- 17 شارع احمد ابراهيم امام كليه التربيه الرياضيه -فيصل - الجيزة

الاسكندرية

الابراهيميه

- 2 شارع حافظ عثمان (يوسف فهمي الجزايرلي ) ارض المعسل بجوار صيدلية د / محمد السيد – الابراهيميه - الاسكندرية

- 67 شارع هليوبوليس بجوار مسجد ابو زيد متفرع من لاجيتيه – الابراهيمية - الاسكندرية

سيدي بشر

- 49 شارع علي هيبة متفرع من جمال عبد الناصر – سيدي بشر - الاسكندرية

شدس

- 56 شارع محطة شدس امام المدرسة الامريكية – شدس - الاسكندرية

العجمي

- 106 شارع البيطاش الرئيسي بجوار كافيتريا الثعلب – العجمي - الاسكندرية

السيوف

- برج العمار شارع جميلة ابو حريد بجوار كافيتريا كازورينا – السيوف- الاسكندرية

لوران

- 8 برج مؤمن - شارع اسماعيل باشا سرهنك امام مينا مول - لوران - الاسكندرية

محطة مصر

- 114ش الخديوي ابراهيم الشريف سابقا بجوار بنك القاهرة وبجانب كنيسه دوبسكو – محطة مصر - الاسكندرية

المنتزه

- 147شارع خالد بن الوليد بعد مسجد سيدى بشر-المنتزه -الاسكندرية

شارع الترعه برج التيسير بجوار مسجد الصفا الكويتى - المنتزه - الاسكندرية

الدقهلية

- 13 شارع الجيش أمام حي شرق - تقاطع سهيون - بجوار بافريا -المنصورة.

- 17 شارع طلعت حرب - ميدان فريد المصري - توريل - المنصورة.

الشرقية

- شارع الآميرة فايزة - بجوار الوحدة الصحية - الزقازيق - الشرقية.

- برج أباظة - شارع سعد زغلول - أمام كوبرى الجامعة - الزقازيق - الشرقية

القليوبية

- شارع القلج الجمهورية - أسفل كافتريا حجاج - الخانكة - القليوبية.

- 12 شارع فرق الأمن - أمام مدرسة انس ابن مالك - بنها - القليوبية.

- 2 شارع الشدية - برج عبد الرحمن - تقاطع شارع كفر مناقر مع شارع عبد الحفيظ - بنها - القليوبية.

- 37 شارع السريع - طريق بنها قويسنا - منطقة كفر الجزار - بجوار مباحث المرور- بنها - القليوبية.

- شارع ترعة الرملة - بجوار وزارة الزراعة - عزبة الزراعة - بنها - القليوبية.

- 185 شارع شرق الفيلات - أمام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - بنها الجديدة - القليوبية.

- شارع إدريس - بجوار السنترال الجديد - أمام مدرسة الشبان المسلمين - بنها - القليوبية.

- شارع جميل عدلي - بجوار سينما حرفوش - بنها - القليوبية

- 24 شارع داليا - بجوار محكمة قليوب الإبتدائية - قليوب البلد - القليوبية.

- شارع المدينة المنورة - قها - القليوبية

- 56 سكة ترسا – مصنع الزيت القديم - بجوار مدرسة ترسا الإبتدائية – مركز طوخ - القليوبية.

- شارع عطية الفيومي - أمام بنك التنمية و الإئتمان الزراعي - ابن حازم - طوخ -القليوبية.

- 1 شارع كورنيش النيل - أمام إدارة مرور القليوبية - شبرا الخيمة - القليوبية.

المنوفية

- شارع طلعت حرب - برج الفسطاط - محطة العمومي - شبين الكوم - المنوفية.

- 45 شارع أحمد ماهر - برج الرواد - أمام مول أولاد الخواجة للأجهزة المنزلية - شبين الكوم - المنوفية.

- 1 شارع صبري أبو علم - بجوار مصنع الثلج - شبين الكوم - المنوفية.

الغربية

- رقم 17 تقاطع شارع ابن الفارض مع شارع علي مبارك - أمام مدرسة طنطا الإعدادية بنات - طنطا - الغربية.

- 29 شارع محمد فريد من شارع بطرس - تحت أكاديمية هاي كيو - الحي الثاني - طنطا - الغربية.

- 71 شارع سعيد - أمام مدرسة الزهراء الإعدادية بنات برج صفوت سعيد - طنطا 2 - الغربية.

- 6 شارع إبراهيم الدسوقي - أمام حديقة الطفل - طنطا - الغربية.

- شارع عثمان ابن عفان - بجوار ابن طالع - طنطا - الغربية

الفيوم

- برج الماسه - شارع نبوى المهندس امام مطحن الفيوم - الفيوم

- شارع جمال عبد الناصر امام محطة التعاون للبنزين بجوار موقف مصر و بنك ابو ظبى الاسلامى - الفيوم

- شارع السلخانه بجوار موقف اطسا - الفيوم

بنى سويف

- البرج الايطالى - شارع كورنيش النيل - شرق النيل - بجوار توكيل نيسان - الحمرايه - بنى سويف

- 23 يوليو - أمام بنك القاهرة - بنى سويف

المنيا

- شارع عبد المنعم رياض بجوار مجمع المحاكم - المنيا