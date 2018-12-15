شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترفع معدل الفائدة للمرة الثانية في 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر البنك المركزي في روسيا زيادة معدل الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، بسبب مخاطر تضخمية على المدى القصير إلى جانب خطر العقوبات الأمريكية.
وأظهر بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي الروسي، أمس الجمعة، أنه رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 7.75%.
وتعتبر هذه الزيادة في معدل الفائدة بروسيا هي الثانية من نوعها هذا العام بعد خطوة مماثلة أقرها البنك المركزي في سبتمبر الماضي، كما أنها الثانية كذلك منذ عام 2014، وسبق هذه الزيادة 7 قرارات بالخفض لمعدل الفائدة منذ أوائل العام الماضي من بينها مرة في 2018.
وأرجع صناع السياسة النقدية قرارهم إلى مخاوف بشأن التضخم إلى جانب تهديد العقوبات الأمريكية المحتملة.(وكالات)
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