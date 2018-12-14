تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 892 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 6.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 781 مليون ورقة منفذة على 108 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 1.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 2.5 مليون ورقة منفذة على 356 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 80.89% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.11%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3132 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 569 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 67 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 903 مليون جنيه، بحجم تداول 232 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 42 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4035 مليون جنيه بحجم تداول 801 ورقة مالية منفذة من خلال 109 آلاف عملية.