الان تتابع الصين: تعليق الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أمريكا لـ 3 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، تعليق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعد هدنة في حرب تجارية مع واشنطن.

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