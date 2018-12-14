شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم أوروبا بعد بيانات ضعيفة للاقتصاد الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت الأسهم الأوروبية بشدة فى التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مع تجدد المخاوف بشأن متانة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وفى ظل الضرر المحتمل جراء استمرار الخلاف التجارى بين واشنطن وبكين بفعل بيانات صينية ضعيفة.

وانخفض مؤشر أسهم منطقة اليورو 1.4 % بحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، حيث تراجعت معظم البورصات فى أنحاء القارة.

ونزل مؤشر قطاع منتجى السيارات ومورديها 2.6 %، متصدرا قائمة القطاعات الخاسرة فى التعاملات المبكرة، بينما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.9 %.

وتصدر المؤشر داكس الألمانى قائمة الخاسرين وسط ضغوط على أسهم شركات التجزئة والسيارات والبنوك. وانخفض سهم دايملر 2.5 % وكان من بين أكبر الخاسرين.

وعزف المستثمرون عن الأسهم بعدما أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الصينية فى نوفمبر نمت بأبطأ وتيرة منذ 2003 وأن الإنتاج الصناعى ارتفع بأقل وتيرة فى نحو 3 سنوات مع استمرار تراجع الطلب المحلى.

وتضررت أسهم شركات التجزئة وسلع الرفاهية الأوروبية من هذه البيانات، حيث تحقق تلك الشركات جزءا كبيرا من إيرادها فى الصين.