شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال فينس للربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة فينس هولدنجز اليوم الخميس عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي أظهرت ارتفاع صافي المبيعات 5.6% إلى ما قيمته 83.53$ مليون مقابل 79.07$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.

في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة فينس هولدنجز في بورصة ناسداك بنسبة 8.18% أي بنحو 0.83 نقطة إلى مستويات 10.98$ للسهم الواحد، ويأتي ذلك عقب كشف الشركة عن توقعاتها بتحقيق صافي مبيعات ما بين 277$ و280$ مليون خلال مجمل العام المالي الجاري 2018.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة فينس هولدنجز للربع الثالث من العام المالي 2018 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 6.77$ مليون أو 0.58$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 3.51$ مليون أي 0.41$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.