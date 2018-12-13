قطر تتوقع فائضا بقيمة 1.2 مليار دولار في موازنة 2019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير المالية القطري علي شريف العمادي

قال بيان من وزارة المالية القطرية يوم الخميس إن الموازنة العامة للدولة في 2019 تتوقع فائضا بقيمة 4.3 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وارتفاع الإنفاق 1.7 بالمئة عن خطة موازنة العام الحالي.

وذكرت خطة الموازنة الجديدة أن قطر لن تفرض ضريبة قيمة مضافة في 2019، مع استمرار تقييم الآثار المترتبة على الضريبة.

لكن الوزارة قالت إن من المقرر فرض ضريبة مع بداية 2019 على بعض السلع المضرة بالصحة، من بينها ضريبة بنسبة 100 بالمئة على التبع ومشروبات الطاقة وأخرى بنسبة 50 بالمئة على المشروبات السكرية.