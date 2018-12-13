100 متخصص في «محكمي القطاع الهندسي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في القطاع الهندسي في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر 2018 بفندق «دوست تاني» بدبي، بدعم وتنظيم استراتيجي من اتحاد المهندسين العرب وهيئة التحكيم الهندسي بالاتحاد، والمحكمة الدولية للتحكيم، والاتحاد العام للخبراء العرب والجامعة الأمريكية بدبي وجمعية المقاولين بالدولة ومؤسسة دبي لتنظيم الفعاليات، وشارك في المؤتمر ما يقرب من 20 متحدثاً وخبيراً عالمياً، وبحضور ما يقرب من 100 متخصص في المجال .

وأفاد الدكتور ماجد فاروق حنا رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في القطاع الهندسي، أن أهمية المؤتمر تنعكس في أن يكون قاعدة التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الإنشاءات لعرض أفضل الممارسات في مجال إدارة التحكيم الهندسي المحلى والدولي.وخلال حفل افتتاح المؤتمر تم توزيع جوائز لأفضل الممارسات في مجال التحكيم والخبرة في القطاع الهندسي، حيث فاز في فئة المؤسسات دائرة الأشغال العامه بالشارقة في مجال التميز والإبداع في إدارة العقود في المشاريع الهندسية، وفازت سلطة واحة دبي للسيليكون بجائزة التميز في إدارة المطالبات في المشاريع الهندسية، وفاز في فئة الأفراد الدكتور كمال ملس بجائزة المحكم المتميز عن هذا العام، وفاز الدكتور دانيال براون بجائزة إدارة المطالبات عن هذا العام، والمحكم فيكتور ليجنسكي بجائزة الوسيط المتميز عن هذا العام، وفاز الخبير المهندس جمال شيخوني بجائزة الخبير الهندسي عن هذا العام، وبفئة المؤسسات المهنية فاز الدكتور نبيل عباس بجائزة المحكم والخبير المتميز عن هذا العام في خدمه المجتمع وخدمة القطاع الهندسي.