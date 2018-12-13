شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الطوب: محاولات لإعادة التصدير إلى ليبيا بعد توقف 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على سنجر رئيس شعبة صناعة الطوب بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك محاولات لعودة تصدير الطوب إلى الخارج بعد توقف تام دام 7 سنوات.

وأضاف سنجر فى تصريح لليوم السابع، أنه كان يتم تصدير الطوب إلى دولة ليبيا فقط، ولكن بعد الأحداث التى شهدتها الدولة والانفلات الأمنى، توقف التصدير تمام، وهناك محاولات حاليا لعودة التصدير.

ويوجد فى مصر 1300 مصنع للطوب الطفلى، ولكنها تعانى من عدد من المشكلات على رأسها ارتفاع تكلفة الطاقة مما أدى لتوقف عدد من المصانع.