بالأسعار والصور| أضخم وأحدث عروض ديسمبر من "كازيون ماركت" بجميع الفروع

كتب: ضياء السقا

أعلنت سلسلة فروع كازيون ماركت، عن عروض وتخفيضات جديدة، تستمر حتى ٢٤ ديسمبر الجاري.

العروض تشمل سلع عذائية ومنظفات ومستحضرات تجميل، وأدوات منزلية، وأجهزة كهروبائية بجميع الفروع.

وفيما يلي العروض:

عناوين فروع كازيون ماركت بالقاهرة والمحافظات:

القاهرة

مدينة نصر

- 4 شارع محمد مقلد متفرع من شارع مصطفي النحاس - بجوار كومبيو مول - مدينة نصر - القاهرة.

- 23 شارع عبد العزيز عيسي - بجوار معهد طلعت أحمد السيد الآزهري - المنطقة التاسعة - الحي الثامن - مدينة نصر - القاهرة.

- 82 شارع معز الدولة متفرع من شارع أبو داوود الظاهري - بجوار مستشفي التيسير - مدينة نصر - القاهرة.

- 7 ب شارع محمد مهدي عرفة - بجوار معمل المختبر - موقف الحى العاشر - مدينة نصر - القاهرة.

- قطعة 21 بلوك 28 شارع أحمد الزمر - المنطقة التاسعة - بجوار بنزينة بتروجاز - مدينة نصر - القاهرة.

- قطعة رقم 3 بلوك 11 - حي الواحة - مدينة نصر - القاهرة.

مصر الجديدة

- 161 شارع الحجاز - مصر الجديدة- - بجوار بنك QNB - مصر الجديدة - القاهرة.

سرايا القبة

- 8 شارع طومانباي - بجوار مدرسة القبة الثانوية العسكرية بنين - سرايا القبة - القاهرة.

حدائق الزيتون

- 33/45 شارع المسيرى موازي لشارع ترعة الجبل - بجوار مسجد نور الإسلام - حدائق الزيتون - القاهرة.

المطرية

- 414 شارع ترعة الجبل - أمام محطة مترو المطرية - المطرية - القاهرة.

حلمية الزيتون

- 346 شارع ترعة الجبل - برج الإيمان- أسفل كوبري الحلمية - حلمية الزيتون - القاهرة.

الزيتون

- 2 شارع محمد عبد الخالق متفرع من شارع سليم الأول - أمام مدرسة ابن خلدون - الزيتون - القاهرة.

-51 شارع نصوح - بجوار كنيسة العذراء- الزيتون - القاهرة.

- 148 شارع طومان باي - بالقرب من ميدان ابن الحكم - الزيتون - القاهرة.

- 258 شارع ترعة الجبل - أمام التوحيد والنور - الزيتون - القاهرة.

- 18 شارع دويدار - أمام أسماك سلطان - القاهرة

الظاهر

- 21 شارع السكاكيني - بجوار قصر السكاكيني - الظاهر - القاهرة.

شبرا

- 171 شارع أبو الفرج - بجوار بنزينة التعاون - شبرا - القاهرة.

- 3 شارع معمل الآلبان- أمام مسجد الفتح - الخلفاوي - شبرا - القاهرة.

- تقاطع شارع الوزير حسن مع شارع علي ابن أبي طالب متفرع من شارع شبرا - بجوار مستشفي الراعي الصالح - شبرا - القاهرة.

- 27 شارع مسرة متفرع من شارع شبرا - أمام كنيسة العذراء مريم - شبرا - القاهرة.

- 6 شارع ميدان الآفضل - شبرا - القاهرة.

- 4 شارع الكرارات أبو هاشم - بجوار معهد سنجر - شبرا - القاهرة.

العباسية

- 13 شارع أحمد سعيد - بجوار صيدلية البرج - العباسية - القاهرة.

عابدين

- 30 شارع الشيخ ريحان - بجوار وزراة الداخلية -عابدين - القاهرة.

عين شمس

- 56 أ شارع عين شمس الرئيسي - بجوار موبينيل - بالقرب من ويسترن يونيون - عين شمس - القاهرة.

- 79 شارع أحمد إسماعيل - عين شمس - القاهرة.

- 61 شارع أحمد عرابي - أمام مركز تدريب الخيالة - عين شمس - القاهرة.

- 17 أ شارع صعب صالح متفرع من شارع أحمد عصمت - بجوار بنزينة موبيل - عين شمس - القاهرة

- 15 شارع منشية التحرير - متفرع من شارع عين شمس - بجوار مطعم شيخ البلد - عين شمس القاهرة.

- 26 أ شارع غرب السكة - أمام محطة مترو عين شمس - عين شمس - القاهرة.

عزبة النخل

- 16 شارع مصطفي حافظ - أمام محطة مترو عزبة النخل - عزبة النخل الشرقية - القاهرة.

- 8 شارع محمد عطية متفرع من شارع جرجس - بالقرب من مدرسة الشمس الخاصة - عزبة النخل - القاهرة.

- 50 شارع ترعة التوفيقية - أمام مسجد أحمد أفندي - عزبة النخل الغربية - القاهرة.

المرج

- شارع الفاروق من شارع المرج الجديدة -أمام مدرسة الاورمان - المرج الجديدة - القاهرة.

- مؤسسة الزكاه - حوض السنتا - بجوار محطة الورشة - المرج - القاهرة

- قطعة رقم 246 من قطعة رقم 19 حوض كمال رقم 1 - كفر الشرفاء - بجوار مستشفي اليوم الواحد - مؤسسة الذكاه - المرج - القاهرة.

السلام

- 1 شارع محمد نصار متفرع من شارع جمال عبد الناصر - الحرفيين السلام - القاهرة.

العبور

- عمارة رقم 22006 قطعة أرض 21 منطقة ب / ج - بجوار مطعم كنتاكي - منطقة إسكان الشباب - - العبور - القاهرة.

المنيل

- 13 عبد العزيز الدريني متفرع من شارع سمير سيد أحمد - بالقرب من مدرسة منيل لغات - خلف أيس كريم لارين - منيل الروضة – القاهرة.

المعادي

- 13 شارع المشتل كورنيش النيل - بجانب توكيل اودي - المعادي - القاهرة.

- 220 أ شارع الجزائر - أمام مونجيني - المعادي - القاهرة.

- 1 شارع الملكة فريدة قطعة 6 - مدينة المعراج – عمارة الفجر - المعادي - القاهرة.

البساتين

- 67 شارع البساتين العمومي - بجانب البان التهامي - البساتين - القاهرة.

السيدة زينب

- 191 شارع بورسعيد حارة جنينة لاظ - خلف دار الهلال - السيدة زينب - القاهرة.

حلوان

- 20 شارع عبد الرحمن متفرع من شارع رستم - بجوار معرض سيارات سيدون - حلوان - القاهرة.

- 51 / ح شارع ثابت - حلوان - القاهرة.

- 38 شارع محمد سيد أحمد - أمام شركة كهرباء حلوان - بجوار صيدلية العزبي - حلوان - القاهرة.

- 7 شارع يوسف يوسف - بجوار مدرسة زين العابدين التجريبية للغات - حلوان الشرقية - القاهرة.

الجيزة

6 اكتوبر

- عمارة رقم 198الحى الاول المجاورة الثانية بعد معهد الفنون التطبيقيه وامام صيدليه ابو على - 6 اكتوبر - الجيزة

- عمارة رقم 691/690 المجاورة الثالثة امام المعهد الهندسى ومكتب بريد الثالث – الحى الثالث - 6 اكتوبر - الجيزة

- القطعة رقم 26/6 متفرع من محور الكافروى خلف سنتر منهاتن -الحى الثانى المجاورة السادسة - 6 اكتوبر - الجيزة

- شارع فندق بون فى / قطعة1 - بلوك 1 بجانب صيدليه ناردين -المجاورة الاولى - مدينه الفردوس -6 اكتوبر - الجيزة

- قطعة 925 ثانى شمال بعد مستشفى الصفوة - المجاورة الخامسه - الحى الاول - 6 اكتوبر - الجيزة

- شارع 12 قطعة رقم 212 امام مدرسة بدر تايجرز -المجاورة الثانيه - الحى الخامس - 6 اكتوبر - الجيزة

- قطعة رقم1379 الشارع المقابل لمسجد الخلفاء الراشدين بعد مسجد عماد راغب - المجاورة السادسه --- الحى الرابع - 6 اكتوبر - الجيزة

- القطعة رقم 1636 امام مركز الفيروز المجاورة السابعه - الحى الثالث- 6 اكتوبر - الجيزة

الشيخ زايد

- عمارة رقم 12 مطلع الحى الحادى عشر - المجاورة الثانية – عمارات التعاونيات – الشيخ زايد - الجيزة

- مبنى رقم 10 - مشروع الممشى - منطقة الخدمات - بيفرلى هيلز - الشيخ زايد - الجيزة

بولاق الدكرور

- 1 شارع الشحايته ترعه عبد العال ( 2 سابقا) متفرع من شارع العشرين - بولاق الدكرور - الجيزة

البراجيل

- 1 شارع سيد مرسى - امتداد أحمد عرابى امام بنزينه التعاون - البراجيل - الجيزة

الوراق

- 1 شارع كورنيش النيل متفرع من شارع بنى سويف برج المروة امام مصنع ايديتا الوراق - الجيزة

- 1 شارع الجيش وراق الحضر - امام مدرسة الوسيمى وبجانب مصنع الكراسى - الوراق - الجيزة

امبابه

- 2 شارع بشرى ميخائيل - شارع الاقصر بجانب مصنع الخشب - امبابه - الجيزة

شارع المسابك متفرع من شارع العروبه - عزبه المفتى - امبابه - الجيزة

1 شارع سمير الصناديلى - امتداد شارع الوحدة - بجانب التوحيد و النور الجديد - الوحدة - إمبابة

العمرانية

- 2 شارع فاطمة رشدى متفرع من شارع خاتم المرسلين بجوار بنزينه الريان - العمرانية - الجيزة

- 21 شارع وجيه الدكرورى بجوار الادارة التعليميه - العمرانيه - الجيزة

- برج الجوهرة - شارع العروبة بعد عز الدين عمر قبل شارع الصرف بجوار قهوة المحروسه - عمرانية هرم - الجيزة

- 3 شارع الدكتور فؤاد سعيد - برج المصطفى بجوار بنزينه التعاون - العمرانيه - الجيزة

الحوامديه

- 84 شارع النزهه - برج حامد احسان بجوار مسجد الرضا - الحوامديه - الجيزة

- 2 شارع طراد النيل - برج الرضوى خلف مجلس مدينه الحوامديه امام مدرسه الحوامديه الحديثة - الحوامدية - الجيزة



- 4 شارع النادى متفرع من شارع الصنديلى بجوار بنك مصر وشركة بيع المصنوعات - ميدان الجيزة - الجيزة

المهندسين

- 111 شارع العلمين بجوار مستشفى الحياه امام القنصليه الاماراتيه من مدينة الطلبه شارع السودان - المهندسين - الجيزة

- 17 شارع الحسن متفرع من شارع المروة امام محطة اوتوبيس بولاق - شارع السودان - الجيزة

- 22 شارع السد العالى متفرع من سليمان جوهر بجانب ميدان فينى الدقى - الجيزة

- 30 شارع عمر طوسون متفرع من شارع عرابى امام معهد القلب - المهندسين - الجيزة

- 51 شارع الرشيد - عمارة الجنيدى متفرع من شارع احمد عرابى - المهندسين - الجيزة

- 4 شارع السالولى من شارع مراد امام متحف محمود مختار امام مجلس الدوله - الدقى - الجيزة

- 3 شارع طهران مصدق بجوار محطة جاز وشركة ارامكس - الدقى - الجيزة

- 20 شارع جمال سالم متفرع من شارع مصدق على ناصيته راديوشاك - الدقى - الجيزة

- 188 شارع السودان بجوار سلم ارض اللواء وصيدليه اللواء - شارع السودان - الجيزة

- 72 شارع الزهراء متفرع من شارع المروة امام محطة اوتوبيس بولاق - شارع السودان - الجيزة

فيصل - الهرم

- 6 شارع هنيدى متفرع من شارع الهرم امام جامع السلام بشارع الهرم العمومى - الجيزة

- 6 شارع كامل عودة - سبيل الله بجوار كشرى العمدة - الطلبية - الهرم - الجيزة

- 6 شارع سيد كرم-ميدان الساعة -المنشيه-فيصل - الجيزة

- 14 شارع حسن محمد متفرع من شارع فيصل وشارع الهرم امام فطاطرى السروجى- فيصل /العمرانية - الجيزة

- 13 مكرر شارع سهل حمزة متفرع من شارع فيصل -ناصيه بنزينه موبيل - فيصل - الجيزة

شارع كعابيش امام الشيشينى برج بسمله بجوار محل موبايلات دويتو فون - الجيزة

- 54 شارع ترسا امام التوحيد و النور ناصية عز الدين عمر -هرم – الجيزة

- 79 شارع الثلاثينى تقاطع الثلاثينى مع الصرف امام كافيه وادى الملوك-الهرم-الجيزة

- شارع مصرف الليبينى بجوار مركز كرداسه – كرداسة - الجيزة

- 6 شارع محمود رمضان متفرع من شارع المحطة بجوار صرافه كروان ومكرونة الانسجام - فيصل - الجيزة

- 17 شارع احمد ابراهيم امام كليه التربيه الرياضيه -فيصل - الجيزة

الاسكندرية

الابراهيميه

- 2 شارع حافظ عثمان (يوسف فهمي الجزايرلي ) ارض المعسل بجوار صيدلية د / محمد السيد – الابراهيميه - الاسكندرية

- 67 شارع هليوبوليس بجوار مسجد ابو زيد متفرع من لاجيتيه – الابراهيمية - الاسكندرية

سيدي بشر

- 49 شارع علي هيبة متفرع من جمال عبد الناصر – سيدي بشر - الاسكندرية

شدس

- 56 شارع محطة شدس امام المدرسة الامريكية – شدس - الاسكندرية

العجمي

- 106 شارع البيطاش الرئيسي بجوار كافيتريا الثعلب – العجمي - الاسكندرية

السيوف

- برج العمار شارع جميلة ابو حريد بجوار كافيتريا كازورينا – السيوف- الاسكندرية

لوران

- 8 برج مؤمن - شارع اسماعيل باشا سرهنك امام مينا مول - لوران - الاسكندرية

محطة مصر

- 114ش الخديوي ابراهيم الشريف سابقا بجوار بنك القاهرة وبجانب كنيسه دوبسكو – محطة مصر - الاسكندرية

المنتزه

- 147شارع خالد بن الوليد بعد مسجد سيدى بشر-المنتزه -الاسكندرية

شارع الترعه برج التيسير بجوار مسجد الصفا الكويتى - المنتزه - الاسكندرية

الدقهلية

- 13 شارع الجيش أمام حي شرق - تقاطع سهيون - بجوار بافريا -المنصورة.

- 17 شارع طلعت حرب - ميدان فريد المصري - توريل - المنصورة.

الشرقية

- شارع الآميرة فايزة - بجوار الوحدة الصحية - الزقازيق - الشرقية.

- برج أباظة - شارع سعد زغلول - أمام كوبرى الجامعة - الزقازيق - الشرقية

القليوبية

- شارع القلج الجمهورية - أسفل كافتريا حجاج - الخانكة - القليوبية.

- 12 شارع فرق الأمن - أمام مدرسة انس ابن مالك - بنها - القليوبية.

- 2 شارع الشدية - برج عبد الرحمن - تقاطع شارع كفر مناقر مع شارع عبد الحفيظ - بنها - القليوبية.

- 37 شارع السريع - طريق بنها قويسنا - منطقة كفر الجزار - بجوار مباحث المرور- بنها - القليوبية.

- شارع ترعة الرملة - بجوار وزارة الزراعة - عزبة الزراعة - بنها - القليوبية.

- 185 شارع شرق الفيلات - أمام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - بنها الجديدة - القليوبية.

- شارع إدريس - بجوار السنترال الجديد - أمام مدرسة الشبان المسلمين - بنها - القليوبية.

- شارع جميل عدلي - بجوار سينما حرفوش - بنها - القليوبية

- 24 شارع داليا - بجوار محكمة قليوب الإبتدائية - قليوب البلد - القليوبية.

- شارع المدينة المنورة - قها - القليوبية

- 56 سكة ترسا – مصنع الزيت القديم - بجوار مدرسة ترسا الإبتدائية – مركز طوخ - القليوبية.

- شارع عطية الفيومي - أمام بنك التنمية و الإئتمان الزراعي - ابن حازم - طوخ -القليوبية.

- 1 شارع كورنيش النيل - أمام إدارة مرور القليوبية - شبرا الخيمة - القليوبية.

المنوفية

- شارع طلعت حرب - برج الفسطاط - محطة العمومي - شبين الكوم - المنوفية.

- 45 شارع أحمد ماهر - برج الرواد - أمام مول أولاد الخواجة للأجهزة المنزلية - شبين الكوم - المنوفية.

- 1 شارع صبري أبو علم - بجوار مصنع الثلج - شبين الكوم - المنوفية.

الغربية

- رقم 17 تقاطع شارع ابن الفارض مع شارع علي مبارك - أمام مدرسة طنطا الإعدادية بنات - طنطا - الغربية.

- 29 شارع محمد فريد من شارع بطرس - تحت أكاديمية هاي كيو - الحي الثاني - طنطا - الغربية.

- 71 شارع سعيد - أمام مدرسة الزهراء الإعدادية بنات برج صفوت سعيد - طنطا 2 - الغربية.

- 6 شارع إبراهيم الدسوقي - أمام حديقة الطفل - طنطا - الغربية.

- شارع عثمان ابن عفان - بجوار ابن طالع - طنطا - الغربية

الفيوم

- برج الماسه - شارع نبوى المهندس امام مطحن الفيوم - الفيوم

- شارع جمال عبد الناصر امام محطة التعاون للبنزين بجوار موقف مصر و بنك ابو ظبى الاسلامى - الفيوم

- شارع السلخانه بجوار موقف اطسا - الفيوم

بنى سويف

- البرج الايطالى - شارع كورنيش النيل - شرق النيل - بجوار توكيل نيسان - الحمرايه - بنى سويف

- 23 يوليو - أمام بنك القاهرة - بنى سويف

المنيا

- شارع عبد المنعم رياض بجوار مجمع المحاكم - المنيا