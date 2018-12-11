الان تتابع نوفاك: روسيا ستخفض إنتاج النفط 50-60 ألف ب/ي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم، إن بلاده تنوي خفض إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 50 ألفا و60 ألف برميل يوميا على الأقل، في يناير المقبل.
وأضاف نوفاك أن القرار جاء بموجب اتفاق الإنتاج العالمي، الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي، موضحا أن روسيا تعتزم خفض إنتاجها النفطي تدريجيا.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وبعض المنتجين خارجها، ومن بينهم روسيا، قالوا الأسبوع الماضي، إنه سيخفضون إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.
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