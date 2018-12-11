شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يستأنف الانخفاض – تحليل - 11-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر اللايتكوين تداولات سلبية يوم أمس بعد اختبار مستوى 26.30، ويتحرك ضمن قناة هابطة قصيرة الأمد تظهر بالصورة، والتي تعزز فرص استمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 20.00، في حين يمثل الثبات دون 27.00 شرط أولي لاستمرار الانخفاض المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 27.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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