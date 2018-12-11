شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل النظر في دعوى "جو" ضد هيئة الاتصالات السعودية حتى 14 يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو" عن حضور ممثلها للجلسة الأولى في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض، بتاريخ اليوم الإثنين، في قضيتها ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن ممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسلم نسخة الرد من ممثل الشركة على مذكرة الرد المقدمة من ممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على لائحة دعـوى الشركة الأولى، وبعرضها عليه طلب مهلة لتقديم الرد.

وحسب البيان، قررت الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة يوم الإثنين الموافق 14 يناير المُقبل.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أصدرت، في مايو قراراً برفض طلب جو للحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية، على أن يتاح للشركة التقديم بطلب الترخيص في وقت لاحق دون التزام أو شرط من جانب الهيئة ووفقاً لمتطلبات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وبناءً عليه تقدمت جو، في 13 أغسطس الماضي، إلى المحكمة الإدارية بالرياض بدعوى طالبةً الحكم بإصدار قرار قضائي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق برفض طلب جو الحصول على الترخيص الموحد ذي البنية التحتية.

وكانت (GOجو) قد أعلنت، في أغسطس 2017، عن تلقيها خطابا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مفاداه قرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته رقم (123) بالرفع لمجلس الوزراء لطلب الموافقة على المقابل المالي لإصدار الترخيص الموحد لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ومن ثم منح الشركة الترخيص الموحد بعد صدور الموافقة.

وجدير بالذكر أن الخسائر المتراكمة للشركة انخفضت عن 50% من رأس مالها لتصبح 225.95 مليون ريال، بما يعادل نسبة 47.82% من رأسمالها بعد التخفيض.