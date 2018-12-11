شكرا لقرائتكم «ناس» و«جت إيرويز» يوقعان اتفاق الرمز المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – «الحياة» | منذ 5 دقائق في 11 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 10 ديسمبر 2018 / 21:53

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط توقيعه اتفاقية الرمز المشترك مع خطوط الطيران الهندية جت إيرويز، بهدف اضافة المزيد من الوجهات بين الهند والسعودية وتوفير خيارات أكثر للمسافرين.



وتأتي اتفاقية الرمز المشترك في إطار مساعي طيران ناس لتوسيع شبكة رحلاتها إلى المملكة، حيث تتضمن الاتفاقية بين الناقلتين، قيام جت إيرويز بوضع رمز رحلاته «W9» على رحلات طيران ناس بين المدن السعودية (الرياض و جدة والدمام) والهند، مما يوفر لضيوفها المسافرين من الهند إمكانية السفر إلى المملكة عبر رحلات مباشرة. كما ستضع «جيت إيرويز» رمز رحلاته على الرحلات من الدمام وجدة والرياض إلى المدينة المنورة ومدينة جازان ومنطقة القصيم ومدينة الطائف ومدينة أبها مما يوسع نطاق إلى السعودية.

في المقابل، سيضع طيران ناس رمزه «XY» على رحلات «جت إيرويز» الدولية التي تربط الرياض وجدة والدمام بمومباي ودلهي. بالإضافة إلى هذه المسارات الدولية، سيضع طيران ناس أيضاً رمز رحلاته على عدد من وجهات جت إيرويز المحلية، من مومباي إلى دلهي وكوتشي وبنغالور وحيدر أباد ولكهنؤ، وكذلك من دلهي إلى بنغالور ولكهنؤ وتشيناي وكوتشي.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا: «تعد الشراكة خطوة مهمة تتماشى مع استراتيجية طيران ناس للتوسع والتطوير المستمر». وأضاف: «نهدف من خلالها توسيع شبكة وجهاتنا وتقديم خيارات سفر لضيوفنا عبر إضافة المزيد من الوجهات وتوسيع نطاق وصولنا إقليمياً ودولياً، لا سيما إلى أسواق رئيسة مثل الهند». وأوضح المهنا: «ستدعم هذه الشراكة جهودنا وتمكننا من رفع مستوى الجودة والراحة المطلوبة لتلبية متطلبات وتوقعات مسافرينا».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لجت إيرويز مارنيكس فروتيم: «السعودية هي ثاني أكبر سوق للسفر الدولي من وإلى الهند مع ما يقارب 6 ملايين مسافر سنوياً بغرض السياحة الدينية والعمل والترفيه». وأضاف: «تعكس اتفاقيتنا مع طيران ناس التزامنا المستمر بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوفنا والوصول إلى المزيد من الوجهات حول العالم».