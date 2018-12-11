«روّاد» تعقد ورشة تدريبية لبناء استراتيجيتها الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في إطار عملية التطوير الشاملة التي تشهدها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، والهادفة إلى وضع استراتيجية المؤسسة لثلاث سنوات مقبلة، عقدت المؤسسة مُؤخراً لموظفيها، ورشة عمل تدريبية حملت عنوان «بناء استراتيجية مؤسسة روّاد»، تولى تقديمها الدكتور كاظم محمد الشغانة، خبير التخطيط الاستراتيجي لدائرة التنمية الاقتصادية، وحضرها خالد مقلد، مستشار تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، وموظفو المؤسسة.

وخلال الورشة ناقش المشاركون، عدداً من المحاور الرئيسية التي هدفت إلى وضع استراتيجية المؤسسة للسنوات الثلاث المقبلة، وتم خلالها مناقشة منهجية التخطيط الاستراتيجي، التي تبين وضع المؤسسة الحالي، وطبيعة البيئة العملية التي تتمتع بها، ومناقشة رؤيتها العامة، والمكانة التي تطمح المؤسسة الوصول إليها خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم وتعزيز بيئة الأعمال في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية في إمارة الشارقة، وذلك عبر اعتماد جملة من الأهداف الاستراتيجية بناء على التخطيط التشغيلي للمؤسسة.

وقال حمد المحمود، مدير عام مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»: «تعيش مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» حالياً حالة من التطور والتغيير الهادفة إلى تطوير استراتيجياتها وطريقة عملها، والتي بدأت مع إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة ل«روّاد» التي نتطلع إلى نقلها نحو مستويات أعلى قادرة على رفد رواد الأعمال بكل ما تمتلكه مؤسسة«روّاد» من خبرة في هذا المجال، بما يضمن مواكبة ما يشهده الاقتصاد المحلي والعالمي من عمليات تغير ملحوظة».