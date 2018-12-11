ممثلو مؤسسات اقتصادية: الإمارات بلد الإصرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكّد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن الفشل في بدايات المسيرة المهنية للشباب، لا يجوز أن يشكل عائقاً أمام المحاولات المستمرة لتحقيق النجاح، واعتبر السركال أن التجربة والزمن أكبر معلم، وأن الحياة مسيرة متواصلة من الكفاح لتحقيق الذات وضمان نتائج مستدامة.

وجاءت تصريحات السركال، خلال جلسة حوارية شبابية نظمها مجلس شروق للشباب في اليوم الأول من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وإلى جانب السركال حضر الجلسة، سلطان بن هده السويدي، الرئيس التنفيذي لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والدكتور طارق بن سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي المباشر، ود. أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، وفهد الخميري مدير إدارة الترخيص والتسجيل في دائرة التنمية والاقتصاد.

وقال السركال: «إن دولة الإمارات بنيت بالإصرار والعزيمة، وهو ما يجب أن يلهم الشباب على المثابرة في أعمالهم، فلم يكن أحد ليتوقع أن تصبح هذه البلد التي تتسم بالمناخ الصحراوي ضمن قائمة الدول الرائدة اقتصادياً والحاضنة للاستثمارات العالمية».

مواكبة المتغيرات

وتحدث الدكتور طارق بن خادم عن تاريخ الإمارات الاقتصادي الذي بدأ بتجارة اللؤلو وبالحرف اليدوية البسيطة، مشيراً إلى أن غياب وظيفة الصيد واختلاف حاجات الناس من الحرف اليدويّة لم يقضِ على الوظائف ولم يترك الناس بدون عمل، بل غيّر من طبيعتها، ما يستوجب على الشباب اليوم مواكبة المتغيرات على صعيد العمل محلياً وعالمياً واكتساب المهارات الجديدة، ليتمكنوا من مواكبة حركة الأسواق.

وقال طارق بن خادم: «لن يأتي وقت تختفي فيه وظائف معينة، مثل الطبيب والمهندس والمعلم والطيار، حتى لو تم ابتكار بدائل آلية، فستظل هناك حاجة للبشر لتشغيل هذه النظم الذكية».

وأشار ابن خادم إلى أن الإمارات دخلت مرحلة جديدة من اقتصاد المعرفة القائم على التقنيات المتقدمة والمتمثلة في الصناعات الفضائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وأكد أن القطاعات الجديدة ستصبح قاعدة الاقتصاد الإماراتي المقبل.

دعم الطاقات الشابة

وقالت فاطمة المحمود رئيسة مجلس «شروق للشباب»: «يسعدنا التعاون مع مجلس الشباب لاقتصاد المستقبل في إطلاق أول مبادرة لنا كمجلس مؤسسي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير»شروق» حيث تم إطلاق المجلس في عام مهم للدولة ولنا كشباب وهو عام زايد في شهر أكتوبر، حيث أطلقنا المجلس بدعم من مروان بن جاسم السركال رئيس الهيئة تحت شعار»الاستفادة من المبادرات المبتكرة والناشئة في دفع عملية التقدم والنمو».

وأضافت المحمود: «طموحنا كمجلس مؤسسي هو دعم الطاقات الشابة المتميزة في الهيئة، وتمكينها بما يتوافق مع التوجهات المستقبلية، والاستفادة منها من خلال إطلاق مختلف المبادرات التي تدعم توجهات وأهداف وزارة الدولة لشؤون الشباب من مثل هذه الحلقة الشبابية».