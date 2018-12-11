شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بشكل حاد في تعاملات الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

استهلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين، بتراجع كبير على خلفية المخاوف من ضعف وتيرة نمو الطلب العالمي على الخام.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من الدول النفطية ،وفي مقدمتها روسيا، قد اتفقت الأسبوع الماضي على خفض إنتاج النفط بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا، اعتبارا من يناير المقبل بهدف منع تراكم الفوائض في السوق العالمية والحيلولة دون استمرار تراجع الأسعار.

في الوقت نفسه فإن تصاعد المخاوف من تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤخرا على خلفية القبض على رئيسة الِشؤون المالية في شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" في كندا بناء على مذكرة توقيف أمريكية بدعوى انتهاكها للعقوبات الأمريكية على إيران، عزز التوقعات بتراجع وتيرة نمو الطلب على النفط.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 61ر1 دولار أي بنسبة 1ر3% إلى 51 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع وهو أقل مستوى له منذ حوالي أسبوع.

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة بارتفاع قدره 12ر1 دولار أي بنسبة 2ر2% إلى 61ر52 دولارا للبرميل، في أعقاب إعلان دول أوبك وحلفائها خفض الإنتاج.

في الوقت نفسه تزايدت المخاوف من ضعف نمو الطلب على النفط بعد أن أظهرت أحدث البيانات الصادرة من الصين تراجع وتيرة نمو صادراتها وواردتها خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وأشارت البيانات الصادرة يوم السبت الماضي إلى نمو الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهو أقل معدل نمو لها منذ انكماشها بمعدل 3% في مارس الماضي. كما زادت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 3% وهو أقل معدل لها منذ أكتوبر .2016