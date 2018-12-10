هيئة المحاسبين تنظم ملتقى الجامعات وتدشن عضوية الطالب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الرياض

برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي تقيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملتقى الجامعات السعودية والقطاع الخاص، والذي سيتخلله ورشة عمل حول مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في مهنة المحاسبة الأربعاء المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا بفندق كراون بلازا بحضور أكاديميين مختصين من 31 جامعة حكومية وأهلية والقطاعين الحكومي والخاص بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتطرح خلال ورشة العمل المحاور التي تخص المناهج التعليمية وتحديات سوق العمل، والعمل على تطوير المناهج لمواكبة احتياجات المستقبل في مهنة المحاسبة التي تشهد تقدما ونموا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. ويناقش الملتقى أهم المحاور التي يتطلبها سوق العمل الحالي والخاصة بالتدريب وتأهيل الخريجين والخريجات لمواكبة احتياجات السوق وتوطين المعرفة عن طريق التدريب الميداني. وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبدالله المغامس، إن هذا الملتقى يأتي انطلاقا من دور الهيئة في السعي نحو مواءمة مخرجات التعليم بسوق العمل، وما يتطلبه القطاع الخاص لاحتضان أبناء الوطن وشبابه والوقوف على مكامن الضعف في المخرجات التعليمية ومناقشة سبل توطين مهنة المحاسبة ومستقبلها. وأشار المغامس إلى أن الأعداد التي تحتضنها الجامعات كبيرة في تخصصات المحاسبة، ولا بد أن تكون هناك استعدادات من السوق والقطاع الخاص لاحتضان المتميزين منهم وتأهيلهم وتدريبهم بهدف مواكبة تطلعات السوق الحالية، وأكد أن هيئة المحاسبين تدعم المخرجات التعليمية من خلال إيداع أفضل وأبرز الكتب المحاسبية في الجامعات السعودية وتمكين الطالب من الاستفادة منها ومن الدورات المقدمة من الهيئة، حيث أشار إلىٰ أن الملتقى سيشهد إطلاق عضوية الطالب التي سيستفيد منها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة لتدريبهم وتأهيلهم قبل التخرج وبعده، ليكونوا قادرين على بناء وطن طموح بسواعد أبنائه المخلصين بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.