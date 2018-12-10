شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: التضخم السنوى بمدن مصر يتراجع إلى 15.7% فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزى المصرى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، إن التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7 بالمئة على أساس سنوى فى نوفمبر من 17.7 بالمئة فى أكتوبر.

وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين فى المدن المصرية 0.8 بالمئة فى نوفمبر ، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 فى أكتوبر.