«أبوظبي الإسلامي» يقفز 3.6% عند 4 دراهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.83% وصولاً إلى مستوى 4836.44 نقطة، تحت وطأة النزول الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

جرى تداول 69.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 137.7 مليون درهم، وجاء ذلك من خلال 916 صفقة، وتم تداول أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة.

وتصدر سهم واحة الزاوية التداولات بقيمة 62.1 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 2.07 درهم، تلاه سهم أبوظبي الأول بسيولة قدرها 16.3 مليون درهم، وانخفض بنسبة 1.42% إلى 13.92 درهم، وجاء ثالثاً سهم اتصالات عبر استقطابه سيولة قرب 14 مليون درهم، وهبط بنسبة 0.71% ليغلق عند 16.78 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مرتفعاً بنسبة 3.63% ليغلق عند 4 دراهم، وجاء في المركز الثاني سهم الوطنية للتكافل، وصعد 3.33% مغلقاً عند 0.62 درهم، تلاه سهم أغذية، وزاد بنسبة 1.28% إلى 3.95 درهم.

فيما سجل سهم الاتحاد للتأمين التراجع الأكثر بنسبة 9.66% إلى 0.87 درهم، ثم سهم طاقة، وانخفض بنسبة 7.92% مغلقاً عند 0.93 درهم، تبعه سهم الشارقة للأسمنت منخفضاً 6.9% إلى 0.93 درهم.