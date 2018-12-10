شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للخدمات المالية» تبحث ترخيص الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت سلطة دبي للخدمات المالية اجتماع الطاولة المستديرة للمؤسسات المعنية بمناقشة الجوانب الرئيسية لعملية ترخيص الشركات. وتناولت المناقشات أولويات السلطة لعام 2019، في ما يتعلق بمقدمي طلبات الترخيص الجدد، الذين يسعون للحصول على ترخيص يخولهم تقديم الخدمات المالية، في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما تمت مناقشة الأولويات التنظيمية للسلطة، وشملت مكافحة الجرائم المالية والرقمنة، وذلك تماشياً مع مبادرات حكومة دبي، وضمان تركيز خدمات الترخيص على أصحاب المصالح الخارجيين، واستجابتها لمتطلبات السوق المتغيرة وغيرها من الأمور ذات الصلة.
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