«الغرفة التجارية» تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن

نادر سلامة

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية: لا توجد أي زيادة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، وأن الأسعار الحالية تراجعت تماما؛ حيث يصل سعر الكيلو إلى 20 جنيها بالأسواق، بينما يصل إلى المستهلك بـ24 جنيها.

وأشار إلى أن الطلب على الدواجن محدود للغاية خلال الفترة الحالية مع صيام الأخوة الأقباط ما أدى إلى تراجع الطلب وهبوط الأسعار.

يذكر أن هناك حملات للتوعية بالقانون والتشريع الخاص بمنع تداول الطيور الحية خلال الفترة المقبلة من خلال وسائل...