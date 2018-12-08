شكرا لقرائتكم خبر عن عضو جمعية رجال الأعمال: نتطلع للشراكة مع أفريقيا فى القطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر إبراهيم رئيس مجلس إدارة المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية والسياحية وعضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد منتدى الاستثمار إفريقيا 2018 بشرم الشيخ بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019 يعد حافز كبير لرجال الأعمال للاستثمار والتواجد بقوة فى القارة الإفريقية. وأضاف ياسر إبراهيم، لـ"الخليج 365"، أن المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية والسياحية تشارك بمنتدى إفريقيا 2018، وتطلع عقد لقاءات ثنائية مع مستثمرين بالقارة الإفريقية لتعزيز التعاون وإقامة شراكة وبحث فرص الاستثمار فى القطاع العقارى والسياحى بين القطاع الخاص المصرى الإفريقى. وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه على المشاركة فى منتدى إفريقيا يعطى فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصرى للانطلاق نحو تعزيز الشراكة والتواجد فى افريقيا ويجذب انظار المستثمرين فى مختلف دول العالم خاصة فى ظل اهتمام دولى للمشاركة فى المنتدى وحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

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