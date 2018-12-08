شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تشهد توقيع منحة لبرنامج التنمية المجتمعية بقيمة 15 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الاوروبى، و نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج التنمية المجتمعية بمبلغ 15 مليون يورو.

وذكرت الوزيرة، أن الهدف الأساسي للبرنامج والمشروعات المرتبطة به هو إنشاء مجتمعات أكثر استدامة، وتعزيز نهج أكثر تكاملاً للتنمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، حيث ستُستخدم منحة الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية مناطق مستهدفة مختارة، وتشمل مشروعات البنية الاساسية المجتمعية، وتوفير أو تحسين المرافق المجتمعية الجديدة، مثل المدارس والعيادات الطبية والمراكز المجتمعية والبنية التحتية الأساسية مثل مياه الشرب ومياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة والطرق الفرعية من أجل وحدات الأعمال التجارية أو الوحدات السكنية، وغيرها.



وأوضحت الوزيرة، أن هذه الاتفاقية تشمل محافظات الإسكندرية وبورسعيد والجيزة وأسيوط والمنوفية والشرقية، وتم الاتفاق على تنفيذ مشروعات في المجالات وقطاعات إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي، ورصف الشوارع بالأسفلت و بلاط الإنترلوك، وترميم وصيانة المباني العامة وتشمل المدارس والوحدات الصحية و مراكز الشباب، وإنشاء وترميم أسواق للباعة الجائلين.