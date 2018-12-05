سي دي ار اكس “CDRX” : ثورة في الأسواق المالية العالمية بتكنولوجيا البلوكشين

شهدت العملات الرقمية نموا هائلا في الحجم والشعبية على مدى السنوات العديدة الماضية. ومع ذلك مع هذا التوسع المتفوق ارتفعت تقلبات السوق والاستثمار بشكل آمن لتصبح اثنين من المخاوف الرئيسية للمستثمرين. فلا تزال أفضل الممارسات السوقية تفتقر إلى تلك التي نفذت في الأسواق التقليدية مما أدى إلى الحاجة الفورية للتكنولوجيات التي تعمل بشكل فعال على تنمية رأس المال المستثمر مع إدارة المخاطر بفعالية. بالإضافة إلى ذلك فإن الفرص المتاحة للاستثمارات الآمنة والمستقرة في حالات التشفير الشفهي نادرة كما أن المستثمرين الأفراد غير متواجدين في كثير من الأحيان.

ولقد خضع النظام المالي لعدة تغييرات منذ عدة سنوات وهو يتقدم الآن من استخدام العملة الورقية إلى استخدام نظام الدفع الإلكتروني. منذ حوالي عشر سنوات تم تقديم طريقة دفع أخرى من قبل عشاق التشفير المعروفين باسم ساتوشي ناكاموتو. تم تطوير العملات الرقمية لتكون نظامًا رقميًا للدفع كان آمنًا وسريعًا للغاية وكان على المستخدمين تحمل تكاليف معاملات قليلة مقارنةً باستخدام العملات الإلكترونية والعملات الورقية. في البداية كان العديد من الناس ضد استخدام العملات الرقمية يصف ذلك هو نوع من الفضيحة ولكن رواد العملات الرقمية شهد الحرية التي يمكن أن يكون العالم من خلال استخدام العملات الرقمية لتقديم المدفوعات ومواكبة العمل الجيد.

بدأت العديد من الدول تدريجيًا في تبني استخدام المعاملات العملات الرقمية كوسيلة أخرى للدفع مقابل المعاملات. بالإضافة إلى ذلك أعلنت العديد من منصات التسويق عبر الإنترنت مثل أمازون و ايباي و شركات أخرى مثل سامسونج قبول مستقبل العملات الرقمية كوسيلة دفع للمعاملات. على الرغم من أن البيتكوين كان أول عملة مشفرة يتم توليدها إلى عدة شفرات أخرى مثل الاثيريوم و Litecoin و Dash و ريبيل و Stellar Lumens إلخ. غالباً ما تُستخدم تقلبات هذه الأيام كأصل في الاستثمار ومنصات التبادل هي الوسيط الذي يستثمر فيه الناس في المشاريع التي تغرق في عالم التشفير والعملات الرقمية. هناك عدد كبير من منصات التبادل ولكن أبرزها هي Binance و Bittrex و Cryptobridge و Coinbene و Ethfinex الخ. وقد استخدمت منصات التبادل هذه عالم التشفير والعملات الرقمية لبعض الوقت ولكنها لم تقدم أفضل الخدمات لمجتمع التشفير.

ففي العادة ما يكون لدى الناس الكثير من الأسئلة بخصوص سوق الأوراق المالية. ومن بين الأسئلة الرئيسية التي لديهم كيف يمكنهم التداول في سوق الأوراق المالية العالمية التي تبلغ قيمتها 600 تريليون دولار والتي تشمل الأسهم والسندات ومشتقاتها وبأسهل من استخدام البيتكوين.

لقد أصبح الاستفادة من إمكانات سوق الأوراق المالية العالمية والبدء في التداول عليه أمرًا سهلاً بمساعدة سي دي ار اكس “CDRX”.

يفتح سي دي ار اكس “CDRX” إمكانية الاستفادة من إمكانات السوق من خلال تبادلها وأدواتها.

ما هو سي دي ار اكس “CDRX” وكيف يتيح لك استكشاف سوق الأوراق المالية العالمية؟

سي دي ار اكس “ CDRX ” هو منصة متعددة الأغراض والتي توفر التبادل الفريد الخاص بها. حيث ترتبط البورصة بسوق الأوراق المالية العالمية. بمجرد التسجيل والبدء في التداول عليه يمكنك الاتصال بسوق الأوراق المالية العالمية البالغة قيمته 600 تريليون دولار.

هو منصة متعددة الأغراض والتي توفر التبادل الفريد الخاص بها. حيث ترتبط البورصة بسوق الأوراق المالية العالمية. بمجرد التسجيل والبدء في التداول عليه يمكنك الاتصال بسوق الأوراق المالية العالمية البالغة قيمته 600 تريليون دولار. تقوم شركة سي دي ار اكس “ CDRX ” بسد الفجوة بين أسواق التشفير والأسواق التقليدية من خلال توريق الرموز المميزة القائمة على الأسهم والسماح لها بالتداول في بورصة واحدة.

لذلك أصبح تداول الأوراق المالية سهلاً مع منصة سي دي ار اكس “CDRX” ففي الواقع الأمر سهل مثل Bitcoin.

تعمل سي دي ار اكس “CDRX” بشكل أساسي من خلال CDRs وهي إيصالات إيداع مشفرة. هذه الأدوات تفتح مجموعة جديدة كاملة من الفرص الاستثمارية. من خلال CDRs يمكن للمستثمرين عقد ملكية جزئية للأسهم. وهذا يسمح للمستثمرين بشراء أسهم الشركات الكبرى مثل شركة أبل وغيرها من الشركات التي لم تكن لتتحقق خاصة مع انخفاض رأس المال الأولي. علاوة على ذلك مع الملكية الجزئية فإن تكاليف المعاملة لا تقترب من أي شيء. هذا مرة أخرى هي فائدة كبيرة من تبادل في CDRs.

في حين أن كل CDR يمثل حصة واحدة يمكن تداولها في كسور أيضا. يمكنك حتى تداول أسهم فردية أو متعددة معها. الخيار لك.

علاوة على ذلك عندما يتعلق الأمر ببيع مجلس الإنماء والإعمار يحصل المستثمرون على مزيد من الحرية حيث يمكن تداولهم في البورصة أو يمكن بيعها مباشرة بين الأطراف.

بشكل أساسي تُقدر CDRs الأصول الأساسية على البلوكشين.

يقدم سي دي ار اكس “CDRX” التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في البورصة ويتم الجمع بين هذا المحرك ومحرك عالي السرعة يجعل التداول سهلاً للغاية. علاوة على ذلك فهي تدعم مصادر السيولة العالمية وتضمن توفير الأسواق العميقة من أجل تلبية احتياجات العملاء بنجاح. كجزء من عملية التبادل يمكن للتجار الحد من الطلبات وإيقافها في البورصة أيضًا. علاوة على ذلك يمكن للعملاء المحترفين الاستفادة من خدمة المزاد الدورية في سي دي ار اكس “CDRX”. وأخيرًا يدعم التبادل العديد من التسويات المقبولة مؤسسيا.

يقدم سي دي ار اكس “CDRX” أساسا منصة لتبادل والتعامل في CDRs. تسمح هذه التقارير بملكية جزئية لأهم الأسهم مثل أسهم أمازون وأبل. هذا في حد ذاته هو صفقة كبيرة إلى حد ما. علاوة على ذلك يتيح لك سي دي ار اكس “CDRX” بدء شيئ صغير بحجم 10 دولارات. CDRs تجعل كل شيء يحدث. توفر سي دي ار اكس “CDRX” منصة تتيح للمستثمرين من جميع الأنواع والفضائل الحصول على أوراق مالية بقيمة 600 تريليون دولار بما في ذلك السندات والمشتقات والأسهم.

تدلل المستثمرين العملات الرقمية للاختيار عندما يتعلق الأمر بالتبادلات. يجب أن تقدم التبادلات الجديدة شيئًا فريدًا أو أنها ستصارع لملء كتب طلباتها. سي دي ار اكس “CDRX” فريد من نوعه لأن الهدف الرئيسي للصرف هو أن يصبح كلا من مزود CDRs ومن ثم مكان التداول بها. بشكل عام تأمل سي دي ار اكس “CDRX” أن تكون المنصة الأولى لتجارة الأوراق المالية لكن الأوراق المالية التي يتم تداولها عليها سيكون لها بعض الخصائص الفريدة.

لا يقدم سي دي ار اكس “CDRX” القدرة على تداول الأوراق المالية في شكلها الحالي ولكن في صورة CDRs والتي هي في الأساس الرموز المميزة التي تمثل الأمن مثل الأسهم أو السندات.

يمكن إنشاء إيصال إيداع مشفر من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات. يمكن أخذ أي كمية من الأسهم أو السندات إلى أحد البنوك الوديعة ومن ثم تنبعث منها تقارير الإيداع التي هي رموز مدعومة بالأسهم أو السندات التي تم تسليمها للبنك. إن CDR يشبه IOU للسهم أو السند الذي يمثله؛ سيعطي سي دي ار اكس “CDRX” الناس القدرة على التجارة هناك سندات دين في شكل الرموز. وهذا يجعل CDRs مشتقًا رمزيًا ولكن على عكس معظم المشتقات تدعم CDRs الأصول الحقيقية.

لماذا استخدام CDRs و سي دي ار اكس “CDRX”؟

الآن يجب أن تفكر لماذا يريد أي شخص استخدام IoU لسهم أو سند إذا كان بإمكانهم فقط تداول الشيء الحقيقي. ستؤدي توحيد الأوراق المالية إلى فتح عالم جديد من الفوائد. يمكن أن ينطبق نفس نوع منافع التداول المتاحة على العملات على الأوراق المالية.

سوف تكون إيصالات إيداع الوديعة المشفرة على سي دي ار اكس “CDRX” مماثلة لرموز التداول في بورصة نموذجية. وهذا يعني أن الرسوم التنافسية التي توفرها البورصة المشفرة ستكون متاحة لأي شخص يرغب في تداول الأوراق المالية. في حين أن الوسطاء يتقاضون عمولة عالية من خلال حجم الأسهم أو رسوم ثابتة عالية لكل صفقات الدخول والخروج فإن CDRs ستقدم رسوم تداول منخفضة لأي عروض صرف. لقد حان الوقت لباقي العالم المالي للتعرف على مدى رضاه من حيث رسوم التداول.

بالإضافة إلى الرسوم هناك ميزة رئيسية أخرى وهي أن الرموز المميزة يمكن أن تغير الملكية بمجرد اكتمال التجارة. هذا ليس هو الحال مع الأسهم والسندات. على الرغم من ذلك ستتمكن النسخة المشكّلة من الأوراق المالية من تغيير الملكية بنفس الوتيرة مثل الرمز المميز النموذجي.

الشيء الجيد هو أنه بما أن سجلات الإيداع الآلي تحتاج ببساطة إلى تأمين يتم إيداعه فإن هذا يسمح بتحويل أي أسهم أو سندات موجودة أو مقبلة إلى CDR.

سي دي ار اكس “CDRX” exchange: تم الافراج عن الاصدار التجريبي العام في ديسمبر 2018

يجب على الأوائل أن يتصلوا بـ سي دي ار اكس “CDRX” من خلال قناة برقية

بالإضافة إلى الإصدار التجريبي المغلق في هذا الربع ستفتح سي دي ار اكس “CDRX” نسخة تجريبية من نظام تبادل الأصول الرقمية إلى عدد قليل من المستخدمين العامين للتقييم اعتبارًا من ديسمبر 2018.

هذه هي فرصتك لتقييم سرعة وأسلوب ووظائف المنصة وتقديم التعليقات التفصيلية التي يمكن أن تراها مدرجة في إصدار الإنتاج الذي يبدأ بنهاية Q1 2019.

نرحب بالتجار والمطورين والمصممين وأي شخص آخر مهتم بالتسجيل للمشاركة. ستقتصر المجموعة الأولية على عدد مختار من المستخدمين العامين وسيتم توسيعها تدريجيًا. يجب على المهتمين الاتصال بـ سي دي ار اكس “CDRX” عبر قناة برقية للتسجيل.

للمزيد من المعلومات حول المشروع قم بزيارة الروابط التالية:

الموقع الرسمي : https://cdrx.io

الوثيقة البيضاء : https://cdrx.io/docs/wp/whitepaper-en.pdf

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المدونة الرسمية : https://medium.com/@cdrx

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