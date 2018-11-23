شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر «معنويات» مستهلكي منطقة اليورو ينخفض والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أرقام نشرت أمس الخميس أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى في 20 شهراً في نوفمبر/ تشرين الثانيِ.
وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو هبطت 3.9 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2.7% أكتوبر /تشرين الأول.
وفي الاتحاد الأوروبي ككل، تراجع مؤشر معنويات المستهلكين إلى 3.7 نقطة من 2.7 في أكتوبر /تشرين الأول، وهو أيضاً أدنى مستوى في 20 شهراً.
(رويترز)
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