مؤشر «معنويات» مستهلكي منطقة اليورو ينخفض



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أرقام نشرت أمس الخميس أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى في 20 شهراً في نوفمبر/ تشرين الثانيِ.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو هبطت 3.9 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2.7% أكتوبر /تشرين الأول.



وفي الاتحاد الأوروبي ككل، تراجع مؤشر معنويات المستهلكين إلى 3.7 نقطة من 2.7 في أكتوبر /تشرين الأول، وهو أيضاً أدنى مستوى في 20 شهراً.

(رويترز)