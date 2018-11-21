شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يظهر المزيد من الإشارات السلبية – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.92% بما يعادل -0.65 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ،بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى ، ليستقر من جديد أدنى مستوى 21.89 ، أمام الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 21.89 ، ليستهدف مستوى الدعم 19.76 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط