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شكرا لقرائتكم خبر عن ميكرون يستند لدعمه الحالي – تحليل – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 34.18 ، مما اكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي على اثر ثبات هذا المستوى بشكل مؤقت ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ، ليغلق على انخفاض بلغ نسبته -1.93% بما يعادل -0.71 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 34.18 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 30.20 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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