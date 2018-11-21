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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يختبر مستوى المقاومة الحالي -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى 5.35 درهم، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، حيث انهى تداولات أمس الثلاثاء عند مستوى 5.34 درهم، في ظل استقرار مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، لذلك نتوقع انه في تجاوز السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 5.35 درهم، فانه سيواصل تقدمه لمستوى المقاومة التالي عند 5.43 درهم. لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.30 وبين مستوى المقاومة هو 5.39 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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