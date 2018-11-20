الان تتابع المملكة على أعتاب ثورة تعدينية.. كل ما تريد معرفته عن مشروع استخراج الفوسفات والبوكسايت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

يعد مشروع وعد الشمال أحد الركائز الأساسية في استراتيجية السعودية 2030 بهدف خلق صناعات تحويلية تكون داعما للقطاع الخاص بعيدا عن تصدير المواد الخام.

وتعمل المملكة العربية السعودية على أكبر استفادة من كنوز الأرض فيأتي المشروع في المدينتن الصناعيتين الجبيل وينبع الواقعتين على ساحل الخليج وساحل البحر الأحمر والتي أنشأتهما السعودية في الثمانينيات مع نمو إنتاج البتروكيماويات في البلاد.

وفي لقاء مساء اليوم أكد وزير الطاقة خالد الفالح، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، – حفظه الله – سيدشن في زيارته لعدد من مناطق المملكة مشاريع تنموية ضخمة.

وأشار الفالح في لقاء مساء اليوم أن مشروع وعد الشمال سيتم فيه تدشين أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وسيصبح الأكبر في العالم خلال فترة تطويره. وتابع: “الملك سلمان يفتتح الخميس مشروع وعد الشمال الاقتصادي بتكلفة 85 مليار ريال”. ‎

وأضاف أن المشروع تمت ترسيته على شركة سعودية، مؤكدًا تدشين مشروع لطاقة الرياح وأيضا استمرار العمل لإنشاء مفاعلين نووين.

وأكد أن الوزارة تجري عمليات دراسة واستكشاف في عدد من المناطق لإقامة مشاريع تنموية فيها وستنتهي خلال أشهر.

مع بدء الإنتاج الفعلي للمشروع في نشاط التعدين واسع النطاق، تأتي صناعات كبرى ترتبط بنشاط التعدين، بتلك المنطقة الرئيسية لإنتاج المنتجات الفوسفاتية ومن بينها سماد الأمونيا والعلف الحيواني والبلاستيك والمنظفات، بما يبشر بتحويل المملكة إلى لاعب أساسي في صناعة المعادن العالمية.

وفي 2011 وبدأت شركة معادن للفوسفات العمل في المنطقة بالشراكة مع سابك بطاقة إنتاجية تبلغ 11.6 مليون طن سنويا من خام الفوسفات في موقع حزم الجلاميد في منطقة الحدود الشمالية لتغذية مصنع لسماد الفوسفات ثنائي الأمونيوم في رأس الخير على ساحل الخليج تبلغ طاقته الإنتاجية ثلاثة ملايين طن سنويا.

أعقاب ذلك دشنت الشركة مشروعا مشتركا للألومنيوم بقيمة 10.8 مليار دولار مع شركة ألكوا ومقرها الولايات المتحدة ويتألف من مصفاة للألومينا ومصهر ألومنيوم ومصنع درفلة في رأس الخير. ويستورد المشروع المواد الخام حاليا لكنه في نهاية الأمر سيستخدم خام البوكسيت من منجم البعيثة قرب قبة في منطقة القصيم.

فيما تربط شبكة سكك حديدية جديدة بين منجم الفوسفات في الجلاميد ومنجم البوكسيت في القصيم والمجمعات الصناعية في رأس الخير وقد أنشأتها شركة الخطوط الحديدية المملوكة للدولة وأجري مدها إلى مدينة وعد الشمال، ثم أنشأت الحكومة الميناء الواقع في رأس الخير وبعض المنشآت الأخرى بينما شيدت معادن محطة للكهرباء وتحلية المياه هناك لتغذية مشروعات الألومنيوم والفوسفات.

ووفقا للتقارير الرسمية أصبحت السعودية بالفعل مصدرا رئيسيا لليوريا والأمونيا وهما من أكثر أنواع الأسمدة الصناعية استخداما، وأشار خبراء الاستثمار إلى أن الأمر يتعلق باستخدام الموارد وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة بدلا من تصديرها كمواد خام، وحول هذه الفكرة بدأت استراتيجية إقامة تجمعات صناعية على أمل خلق فرص عمل وصناعات لم تكن في السعودية من قبل.

وقدرت الدراسات الاقتصادية أن مشروع الألمنيوم سينتج نحو 3.2ملايين طن في السنة من البوكسايت من رواسب الزبيرة لإنتاج ما يقرب من 1.4طن في السنة من الألومينا من المصفاة وحوالي 0.65مليون طن في السنة من الألمنيوم من المصهر، ويتم تعدين خام البوكسايت باستعمال الشاحنات والمجارف وسنقل من موقع منجم الزبيرة إلى مرافق المعالجة في رأس الزور بالقطار عبر خط سكة الحديد. وتعالج مصفاة الألومينا البوكسايت باستخدام طريقة “باير”. وتستخدم الألومينا التي يتم إنتاجها بصفة أساسية كمادة أولية لمصهر الألمنيوم في المشروع، والفائض من الإنتاج يتم بيعه في الأسواق العالمية. أما الألومينا التي يتم نقلها إلى المصهر فيتم صهرها لإنتاج الألمنيوم. وتم تزويد المصهر والمصفاة بالطاقة الكهربائية والبخار والماء المحلى بواسطة محطة توليد خاصة بالمشروع تعمل على زيت الوقود طاقتها تقريبا 1.950ميجاوات كطاقة صافية حيث يتم بناؤها كجزء من مشروع الألمنيوم.

مرافق وعمليات الزبيرة

يقع منجم الزبيرة للبوكسايت وتشمل مرافق المعالجة بالمنجم كسارة تعمل على مرحلتين للتكسير تتلقى الخام العادي وتكسره في أحجام مناسبة للتوصيل والمعالجة بواسطة المطاحن في مصفاة الألومينا. وتشتمل مرافق المنجم محطة للتحميل لتوصيل الخام المجروش إلى عربات القطار. وصممت مرافق المعالجة بالمنجم الموجودة على الموقع لمعالجة 4ملايين طن متري في السنة من البوكسايت الجاف، وتشمل البنية الأساسية للمنجم مداخل وطرقاً وصرفاً صحياً وآبار وخط إمداد بالمياه وأنظمة اتصالات متكاملة وشبكات للمجاري وشبكات كهربائية وشبكة خدمات عامة وسكناً للعاملين.

مرافق رأس الزور

يتم تنقية خام البوكسايت المنقول بالقطار إلى رأس الزور لإنتاج أكسيد الألمنيوم المعروف بالألومينا والذي سيعالج بدوره في مصهر من أجل إنتاج الألمنيوم. وسوف تستخدم مصفاة الألومينا التابعة للمشروع طريقة باير، وهي الطريقة الأكثر اقتصاداً من بين الطرق التجارية المستخدمة لإنتاج الألومينا وهي تنطوي على أربع خطوات ومراحل: الانحلال والتنقية والترسيب والتكلس بالتحميص. ويكون المنتج المتبقي هو الألومينا والتي يمكن معالجتها لتحويلها إلى معدن الألمنيوم من خلال عملية الصهر.

وتعمل المصفاة بصورة متواصلة، بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 1.4مليون طن متري في السنة من الألومينا ذات التركيز المناسب للمصهر بالاستناد إلى الطاقة التقديرية الحالية. ويتوقع بأن تتم إضافة خط ثانٍ لإنتاج الألومينا بطاقة 1.4مليون طن متري في السنة بعد التشغيل الناجح للمرحلة الأولى بالتوازي مع توسعة مكافئة للطاقة الإنتاجية للصهر. ويتم التحقق من النتائج الاقتصادية لزيادة الطاقة إلى 1.6مليون طن متري في السنة من الألومينا.