شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أسعار العقود الآجلة للنفط متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والأنظار على اجتماع أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً ووسط التطلع للاجتماع الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها.

وفي تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.53% لتتداول حالياً عند مستويات 56.76$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.46$ للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 0.36% لتتداول عند 66.55$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.79$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 96.24 موضحة ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثامن من هذا الشهر مقارنة بالافتتاحية عند 96.19.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وقراءة مؤشر تصريح البناء للشهر الماضي، ومن المرتقب أن تعكس قراءة مؤشر تصاريح البناء ارتفاعاً 0.8% إلى 1,260 ألف تصريح مقابل تراجع 0.6% عند 1,241 ألف، كما قد توضح قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 2.4% إلى 1,230 ألف منزل مقابل تراجع 5.3% عند 1,201 ألف منزل.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا يوم أمس الاثنين أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أهمية اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة قرار متوازناً حيال مستويات الإنتاج، موضحاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حيال مستويات الإنتاج في العام المقبل أي بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018.

وأفاد نوفاك أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مشارك مع منظمة أوبك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.6 مليون برميل يومياً، تعتزم توقيع اتفاق مع أوبك حيال مستويات الإنتاج، إلا أن ذلك الأمر سوف يتم مناقشته خلال اجتماع منظمة أوبك المقبل في فينا مع حلفائها في 20 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وجاء ذلك مخالفاً للتوقعات والتقرير التي تطرقت لعزم المنظمة وحلفائها خفض الإنتاج بواقع 1.4 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، نوه رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لكون قيام المنتجين الرئيسين بخفض إنتاج النفط قد يكون له أثار سلبية على الأسواق، داعياً بذلك المنتجين بأن يتحلوا بالقرارات السليمة في هذه الأيام الصعبة، ومضيفاً أن إعفاءات الولايات المتحدة لصادرات إيران النفطية جاءت بصور فاقت توقعات الأسواق، مما أدى لانخفاض الأسعار، وأن أيضا الإنتاج النفطي الصخري المرتفع في الولايات المتحدة ساهم في تراجع أسعار النفط.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم الخميس الماضي أعرب وزير الاقتصاد الروسي عن كون أسعار النفط قد تنخفض أكثر من ذلك على المدى القصير مع أفادته بأن الأوضاع قد تبدوا أكثر استقراراً في المدى المتوسط والبعيد، موضحاً أن انخفاض الأسعار يرجع إلى هدوء المخاوف حيال حدوث نقص بالمعروض النفطي وتوقع حدوث تخمة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تباطؤ الطلب وقرب انقضاء اتفاق أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها لخفض الإنتاج.

ويذكر أن وزير الطالة الإماراتي ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سهيل المزروعي أعرب يوم الأربعاء الماضي عن ثقته من كون أوبك وحلفائها المنتجين للنفط وعلى رأسهم روسيا سيقوموا بمنع زيادة المخزون النفطي خلال العام المقبل، موضحاً الاستعداد لدعم قرار موازنة سوق النفط في اجتماع كانون الأول/ديسمبر القادم، ومضيفاً أن الإنتاج النفطي فاق التوقعات مؤخراً ما يجعل هناك حاجة إلى تغير الاستراتيجيا وتعديل الإنتاج.

وأفاد المزروعي أن بلاده الإمارات العربية المتحدة ستدعم قرار أوبك لموازنة السوق خلال اجتماع المنظمة الشهر القادم، موضحاً أن الإمارات قامت بخفض إنتاجها سابقاً وتمسكت بالهدف المطلوب، وأنه إذا احتاج الأمر إلى خفض جديد سنقوم بذلك، وفي نفس السياق، وتلي ذلك أعرب الأمين العام لأوبك محمد باركيندو أن التذبذب الحاد في الأسعار في الوقت الراهن يعد أمر طبيعي.

كما أفاد باركيندو يوم الأربعاء الماضي أن المستثمرين متخوفين من اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين من خارجها والأخص حيال قراراهم حول اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل حتى نهاية هذا العام، مضيفاً أن التركز على تحقيق استقرار الأسواق والحيلولة دون حدوث تخمة أو نقص بالمعروض لا يزال قائم.

ويأتي ذلك في أعقاب كشف منظمة أوبك يوم الثلاثاء الماضي عن تقريرها الشهري والذي خفضت المنظمة من خلاله توقعاتها للطلب على النفط من قبلها خلال العام المقبل 2019 بواقع 250 ألف برميل يومياً عن توقعاتها الشهرية السابقة إلى 31.54 مليون برميل يومياً، مع توقعات أوبك بزيادة المعروض النفطي العالمي في الأسواق خلال العام المقبل في ظلال تنامي ارتفاع الإمدادات النفطية من خارجها بصورة تفوق الطلب العالمي.

كما تتوقع منظمة أوبك تباطؤ نمو الطلب العالمي بواقع 70 ألف برميل يومياً إلى 1.29 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك مع أفادت المنظمة أن إجمالي إنتاجها من النفط خلال تشرين الأول/أكتوبر بلغ 32.90 مليون برميل يومياً ما يعكس ارتفاعه بواقع 127 ألف برميل يومياً عن ما كان عليه في أيلول/سبتمبر، وذلك على الرغم من انخفاض إنتاج إيران النفطي في أعقاب إعادة واشنطون تفعيل عقوباتها الاقتصادية على طهران.

وفي نفس السياق، نود الإشارة لكون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري أن بلاده قررت إعفاء ثمانية دول هم الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان، إيطاليا، واليونان وكل من تايوان وتركيا من الالتزام بتطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، حيث سيتم السماح لهم باستيراد النفط الإيراني لمدة 180 يومياً دون توقيع أي عقوبات أمريكية عليهم.

ويذكر أن أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في مطلع الأسبوع الماضي من خلال تغريده عبر حسابه الرسمي على توتير "نأمل أن المملكة العربية السعودية وأوبك لن يخفضان إنتاج النفط، أسعار النفط يجب أن تكون أقل بكثير على أساس العرض!" ونود الإشارة لكون تغريده ترامب جاءت عقب أسبوع واحد من تفعيل إدارته العقوبات الاقتصادية على صناعة النفط الإيرانية.

وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الماضي لكون وزير الطاقة السعودي خالد الفالح نوه لكون منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها متفقون على الحاجة لخفض الإنتاج بواقع واحد مليون برميل يومياً خلال العام المقبل مقارنة بمستويات إنتاج الشهر الماضي للحفاظ على توازن الأسواق، وأنه أوضح أن بلاده تعتزم خفض إمداداتها النفطية وأن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً في الشهر القادم مقارنة بمستويات الشهر الجاري بسبب انخفاض الطلب الموسمي على النفط.

وفي سياق أخر، فقد أوضحت بيانات وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع الإنتاج الروسي من النفط للأعلى له في ثلاثة عقود من الزمان خلال الشهر الماضي إلى مستويات 11.41 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً إلى 11.7 مليون برميل يومياً الأعلى له على الإطلاق.

ونود الإشارة، لكون ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط الأخير جاء ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب نزيفها بشكل موسع مؤخراً وتحقيقها يوم الثلاثاء الماضي لأسوء أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في أعقاب تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية خلال الربع الثالث وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية خلال الآونة الأخيرة.

ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء الأسعار، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 888 منصة لتعكس أعلى مستوى للمنصات منذ آذار/مارس من عام 2015.