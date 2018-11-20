شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 20-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.84% بما يعادل 63.22 نقطة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 7600.05 ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7407.27 ومستوى المقاومة 7677.95 . عدد أسهم الشركات الرابحة 101 عدد أسهم الشركات الخاسرة 71 عدد أسهم الشركات الثابتة 14 عدد أسهم الشركات المتداولة 186

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