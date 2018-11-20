شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يلتقى رجل الأعمال نجيب ساويرس بقصر قرطاج..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، رجل الأعمال المصرى أحد أكبر المستثمرين نجيب ساويرس. وذكر بيان للرئاسة التونسية أن ساويرس أعرب -خلال اللقاء- عن تقديره لدور رئيس الجمهورية فى إنجاح مسار الانتقال الديمقراطى والدفاع عن أسس الدولة المدنية وترسيخها. وأكد ساويرس حرص مجموعته الاقتصادية على دعم استثماراتها فى تونس وتطوير الشراكة مع عدد من المؤسسات التونسية.

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