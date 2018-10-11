القابضة للنقل البحرى: تكلفة مصنع الجنوط 16 مليون يورو بقرض من بنك مجرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 11 أكتوبر 2018 04:26 مساءً - قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إن تكلفة مصنع الجنوط بصل 16 مليون يورو وذلك من خلال قرض من بنك الاستيراد والتصدير المجرى

وأكد يوسف خلال الاحتفالية الخاصة بتسليم 13 أتوبيس من إنتاج شركة يوتنج الصينية إنه تم الاتفاق مع أحد مستثمرى دولة المجر على إنشاء مصنع للجنوط، وآخر للمحاور –أكسات السيارات - بشراكة مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للقابضة.

وأوضح يوسف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل الى 400 الف جنط سنويا، سيتم توفير 150 منها للسوق المحلية والباقى سيصدر للدول العربية.



































































